‘Archivo 81′, la serie de Netflix que esconde el terror y el ocultismo en VHS

A lo largo de la semana, Netflix ha tenido en su top 10 de Latinoamérica a Archivo 81, una serie que quiere tomar el terror de las sectas y transformarlo en un thriller que se cocina sin prisas.

Dentro de una gran oferta de contenidos para horrorizarse, esta serie ha logrado abrirse su camino en la plataforma y ya ha dejado a sus espectadores hambrientos por una segunda temporada. ¿De qué se trata la producción?

Un relato de sorpresas

Melody y Dan están tras el misterio. Foto: Netflix

La historia es la siguiente: Dan Turner, interpretado por Mamoudou Athie, es un joven contratado para resolver un misterio.

Este muchacho debe decodificar la historia implícita en una serie de cintas filmadas por Melody Pendras, interpretada por Dina Shihabi, quien decidió filmar su ingreso en un histórico edificio. Lo que Dan se encuentra es un gran metraje documental, lo cual lo lleva a realizar entrevistas con gente de la comunidad que parece esconder algo extraño.

Rituales demoníacos y sectas empiezan a aparecer conforme la investigación continúa y muchas sorpresas se van revelando en ocho episodios.

Creada por Rebecca Sonnenshine (de The Boys y Crónicas vampíricas) y producida por Atomic Monster -la productora de James Wan (El conjuro, Saw e Insidious)-, esta nueva producción está basada en el podcast del mismo nombre creado por Marc Sollinger y Daniel Powell, quienes también son productores en la adaptación.

El podcast de Marc Sollinger y Daniel Powell fue lanzado en el 2016 y, hasta el momento, cuenta con tres temporadas. Su éxito logró que se realizara la serie en Netflix, pues la historia es básicamente la misma: la investigación de Dan en la actualidad y Melody en el pasado. Cada capítulo es una cinta que los personajes van grabando y, ese misterio, trató de trasladarse a la propuesta audiovisual, la cual ha fascinado.

“Durante sus ocho episodios, Archivo 81 se convierte en una adictiva obsesión que alterna found footage tipo El proyecto de la bruja de Blair (1999), con metraje cinemático muy bien fotografiado por Bobby Bukowski, Nathaniel Goodman y Julie Kirkwood, para narrar un descenso a los infiernos lleno de misterios, sectas y hasta horror cósmico, convirtiéndose fácilmente en lo mejor que ha producido James Wan tras todos los spin-offs del universo Warren, y superando también su última incursión en el género, dejando claro que la responsabilidad creativa de Sonnenshine debe valorarse justamente”, escribe Jorge Loser para el portal Espinof.

Poster oficial de la serie 'Archivo 81'. Foto: Netflix

“La serie de Netflix es un recorrido por distintas miradas al terror, llena de referencias que no interfieren en la narración, desde las pantallas como portales de The Ring (1998), los cultos alrededor de la transmisión mental, la noosfera y sus receptores de The Empty Man, los vecinos sospechosos en un edificio de La centinela (1977), exorcismos, el misterioso bloque de apartamentos a lo Poltergeist III (1988), con pisos “perdidos”, extraños portales dimensionales, sesiones de espiritismo, chubasqueros rojos a lo Amenaza en la sombra (1973) y la investigación scifi y horror de tonos fríos de los Expedientes X”, agrega.

Archivo 81 puede disfrutarse en Netflix.