Análisis de ‘Dancing with the Stars’: Lorna alzó el trofeo, pero Kimberly, Gaby y Ganoza también ganaron

Durante 13 semanas, Dancing with the Stars (DWTS) y sus estrellas generaron noticia en Costa Rica. Luego del desenlace de la recién concluida sétima temporada, repasamos las lecciones que nos dejaron figuras como Bryan Ganoza, Lorna Cepeda, Kimberly Loaiza, Gaby Jiménez, Mauricio Hoffmann, José Miguel Cruz, Melissa Diakova, Joaquín Yglesias e incluso el público que finalmente tuvo en sus manos la elección de la personalidad que ganó el concurso de baile de Teletica.

Antes de continuar, hay que aclarar que las siguientes apreciaciones de esta temporada corresponden a una lectura personal.

El domingo 25 de setiembre, fueron la actriz colombiana Lorna Cepeda y el bailarín Michael Rubí, quienes alzaron el trofeo de ganadores. Obtuvieron el primer lugar, sí, sin embargo, detrás de esto hay mucho para leer.

Si bien Lorna Cepeda ganó, junto al coreógrafo Michael Rubí, el primer lugar de la sétima temporada de 'Dancing with the Stars', otras de las estrellas participantes también tuvieron su ganancia. (Lilly Arce Robles.)

¿Solo gana quién se lleva el trofeo? Copiado!

Los porcentajes presentados en la final del concurso de ballroom de Teletica evidenciaron datos que merecen ser rescatados. La diferencia de votaciones entre Lorna Cepeda y Kimberly Loaiza (segundo lugar) fue de apenas 1.25%, lo que dice mucho (no se hicieron públicas las cantidades de votos).

Lorna Cepeda tras ganar ‘Dancing’: ‘me llevo a Costa Rica en el corazón’

Pese a haber perdido sobre la marcha del programa su cuenta en Instagram (donde sumaba 400.000 seguidores) y tener “solamente” 60.000 followers en esa red social al momento de la final, Kimberly Loaiza estuvo muy cerca del primer lugar que finalmente obtuvo Lorna. La colombiana solo en esa red social tenía 2.5 millones de personas siguiéndola y contó con apoyo internacional, pues varios de sus colegas y compañeros de la serie Yo soy Betty, la fea, estuvieron pidiendo votos a su favor. Eso sí, independientemente de dónde llegara el respaldo para la intérprete de La Peliteñida, lo cierto es que Costa Rica la ama.

Volviendo a Loaiza, ella dejó claro que hay vida después de las redes sociales, y que más allá de su rol de influencer, igual logró capitalizar apoyo más orgánico de parte de televidentes que no participan necesariamente del frenesí de Instagram, Tiktok y similares.

Kimberly es el primer ejemplo de que gana no solo quien se lleva el trofeo. En esta temporada, ella mostró que la pantalla le quiere y el público también. Durante los meses de DWTS, en algunas oportunidades Loaiza estuvo invitada en la revista Qué buena tarde y si bien antes participó en otros programas no estelares de Teletica, el posicionarse ahora como una figura que le agrada a la audiencia facilitaría su eventual inclusión en futuras producciones del 7.

Esta no sería la primera vez que ocurre que el segundo lugar de DWTS gana mayor reconocimiento. Ya pasó en el 2018, cuando el trofeo de la quinta temporada de la competencia de ballroom lo alzó la Miss Costa Rica 2011, Johanna Solano... y Keyla Sánchez quedó de segunda.

Kimberly Loaiza demostró que es una figura agradable para la cámara y apreciada por el público, combinación ganadora para convertirse en figura de Teletica. Foto: Kimberly Loaiza para LN

Mientras que Solano no llego a consolidarse como presentadora en Teletica (a pesar de habérsele dado espacio en varios programas), la popularidad de Sánchez tras DWTS la posicionó más en redes sociales y con el paso del tiempo fue la costarricense, radicada en el país, más seguida de Costa Rica (ya no ostenta esa posición). Su exitoso paso por Dancing también le valió ser meses más tarde la copresentadora de Tu cara me suena y una de las conductoras de El Chinamo. De repente, Keyla se tornó en la figura estelar del 7 y su presencia no faltaba en los grandes proyectos de la televisora.

Dado que el 2022 ha sido un año complejo para Keyla y su rol otrora indispensable dentro del Canal ya no es tan notorio, no es arriesgado pensar que Kimberly Loaiza podría convertirse en la nueva ficha rutilante de la televisora. El tiempo lo dirá.

Kimberly Loaiza llegó a final de ‘Dancing’ con la incertidumbre de quién es su admirador secreto

Seguidores vemos, votos no sabemos Copiado!

Lo antes mencionado nos lleva a otro caso. Con la periodista deportiva Gabriela Jiménez, quien desde las primeras galas generó noticia al mostrarse en público con su pareja, el futbolista Marcel Hernández, y de esa manera confirmar un noviazgo que antes había mantenido de bajo perfil, pasó algo que también muestra la realidad que va más allá de los millares de seguidores en Instagram.

Aún teniendo más de 350.000 personas siguiéndola, el apoyo del público no fue suficiente para evitar que Gabriela fuera al reto de eliminación y que finalmente terminara siendo la cuarta estrella expulsada de la competencia. Aún así, la figura de TD Más también “ganó”, pues desde hace algunas semanas fue integrada al programa 7 Estrellas, de Teletica, obteniendo mayor posicionamiento en Televisora de Costa Rica. A nadie debería extrañar que pronto se le asignen otros roles en Canal 7, dándole un alcance aún mayor que el que tiene actualmente.

Siempre hablando de números, la actriz Melissa Meme Diakova, quien pudo haber confiado en su medio millón de fans en Instagram, fue la primera participante eliminada, luego de ir al reto por la sumatoria de sus calificaciones y la evidente falta de apoyo de una audiencia masiva, poco familiarizada con la influencer.

Una suerte similar, no basándonos en seguidores, sino más bien en posicionamiento televisivo, corrió el participante José Miguel Cruz, periodista y presentador de la revista vespertina Más que noticias. JM no tuvo demasiado apoyo y dejó pronto la competencia, pese a ser una figura presente en el público que disfruta de la tele abierta.

‘Dancing with the Stars’: Gabriela Jiménez y Marcel Hernández confirmaron su amor

Tras su paso por DWTS, la periodista deportiva Gabriela Jiménez, fue fichada para '7 estrellas', donde trabaja como reportera y presentadora. Foto: Instagram

Algo similar pasó con Mauricio Hoffmann, quien por falta de votos fue reincidente en el reto, pero logró ser finalista por su evidente calidad como bailarín. El apoyo en la final lo ubicó en el tercer lugar de la competencia, solo por encima de los números del tenor Joaquín Yglesias, quien pese a nunca haber ido al desafío durante toda la temporada (gracias a sus calificaciones y votos) fue quien menos respaldo obtuvo del público en la última gala.

Plataforma para caer bien Copiado!

Otro ganador sin trofeo fue Bryan Ganoza, quien ahora potencia su carrera musical. Pese a ser expulsado, el participante tuvo la oportunidad de volver a la competencia gracias al respaldo del público. Si bien volvió a ser eliminado, hay un antes y un después de DTWS para el “Cabro más macabro”, quien pasó se recibir solamente reacciones de me divierte en sus publicaciones, a tener likes y corazones en sus posteos.

El programa le permitió al cantante y bailarín acercarse a una audiencia que le conoció mejor en el plano personal y que en algunos casos ahora apoya su música (o por lo menos lo tolera).

¿Usted tiene algo para agregar? ¿Cuáles fueron sus apreciaciones de esta temporada?

Youcenar Castro, pareja de Bryan Ganoza: ‘Lo que vivimos con nuestro hijo nos volvió a unir’