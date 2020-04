La película se desarrolla durante la boda de Hayley, quien se enfada cuando ve que un invitado no deseado llega a presenciar su enlace nupcial. Mientras tanto, su hermano, Jack, tratará de hacer todo lo posible para que el intruso no destruya la boda, al mismo tiempo que debe lidiar con una exnovia (y su nuevo novio), y con la chica que años atrás lo había cautivado, pero que no volvió a ver más.