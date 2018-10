Amanda Moncada, segunda expulsada de DWTS, encontró su energía y motivación en sus hijas y nietos

Para la familia no fue sorpresa verla osada y vigorosa en la pista de ‘Dancing with the Stars’, pues ella toma todos los retos de su vida de esa manera. Tras un duelo con Óscar López, el jurado decidió que doña Amanda debía dejar la competencia.