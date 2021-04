Vieras que sí, creo que tal vez se ha pasado rápido este año. Me he refrescado. Una de las cosas que hice casi por terapia, cuando me acogí a la jubilación, fue desconectarme de la televisión para no estar metido en lo mismo. Solamente me informé de lo necesario. Además me desconecté de los medio electrónicos, creo que eso me ayudó a pensar en otras cosas, a analizar los acontecimientos de una forma un poco más reflexiva, buscando incluso otras fuentes de información cuando me interesaba algo. Creo que eso me ha ayudado a tomar un respiro, como cuando uno está jugando un partido muy intenso y de un pronto a otro dice: ‘voy a descansar un rato, me salgo del partido para ver otras cosas, descanso y me vuelvo a meter’. Es un poco esta situación.