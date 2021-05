Recientemente, la compañía S Money reveló las canciones más valiosas del mundo y pese a ser una compañía australiana que podría parecer muy lejana a México, en su ranking se posiciona un tema de Luis Miguel. La investigación, denominada The Most Valuable Song from Every Country (La canción más valiosa de todos los países), ha destacado el valor económico de cada canción gracias a la plataforma Kworb, enfocada en los números de Spotify.