Actriz costarricense fue elegida por Telemundo para ‘reality show’

Si hay una palabra que sirva para describir cómo se siente la artista costarricense Nahomi Mejía en este momento de su vida, esa es, sin lugar a dudas, felicidad; aunque posiblemente también afirme que este es solo el principio. La modelo y actriz trans fue elegida por Telemundo para formar parte de la segunda temporada de su exitoso reality show Los 50, al lado de celebridades y figuras del medio que incluyen a Alfredo Adame, Carolina Tejera, Johanna Fadul, Fabián Ríos y el también costarricense William Mora.

Esta es una oportunidad que la costarricense, quien reside en México, esperó por años. Según detalla, fue su habilidad en Survivor, reality de TV Azteca en el que estuvo por dos temporadas, fue lo que hizo que la cadena internacional se fijara en ella.

Nahomi Mejía soñaba con estar en 'Los 50', de Telemundo. Este es su primer reality fuera de TV Azteca. (Nahomi Mejía para La Nación )

“Cuando fue la primera temporada de Los 50, estaba en la temporada de Survivor y, cuando salí, me decían que había un reality nuevo de Telemundo, lo busqué, lo vi y yo decía: ‘Wow, yo quiero estar ahí, yo voy a estar ahí‘, y se dio. Esta es la oportunidad que por 18 años había esperado, lo deseaba con tantas ganas... Los tiempos de Dios son perfectos y si yo perdí dos temporadas de Survivor, no fue por mal competidora o mala estratega, era porque no me tocaba y estoy segura de que ahora es mi momento”, dice.

Este reality show es una competencia que reúne a reconocidas personalidades, aisladas de sus vidas cotidianas, para someterse a estrictos retos que obligan a los jugadores a hacer alianzas y crear estrategias para evitar su eliminación, mientras están encerrados en una lujosa hacienda. Al final solo uno tendrá la oportunidad de llevarse hasta $350,000.

Esta no es la primera vez en la que hay costarricenses en el juego, pues en la primera temporada estuvieron los gemelos Castillo. De hecho, Douglas llegó a la final; sin embargo, no obtuvo los votos necesarios para obtener el primer lugar.

Nahomi cuenta que los hermanos la aconsejaron sobre estrategia y habilidades para que su papel en la competencia fuera el mejor. De todas formas, la costarricense afirma que se le da “lo de la supervivencia, soy buena en eso” y considera que esta va a ser una gran ventaja en el formato.

“Es un formato fuerte y no es fácil, pero nos están dando la oportunidad a los ticos, que venimos de un país tan chiquitito y con tan poquita gente. Me pasa que quiero ayudar a todo mundo y, a la mera hora, todo mundo me traiciona y yo soy la mala, entonces a mí me da mucho gusto que, sin importar nada de eso, ya nos tomen más en cuenta, que no importa el género, ni la raza, ni la nacionalidad, ni el color, porque nos están abriendo puertas a todos”, asegura.

Nahomi Mejía, 18 años ‘picando piedra’

Nahomi, de 37 años, recuerda cuando, siendo todavía muy joven, hizo maletas y se instaló en México. Su intención era abrirse camino en ese país, mientras iniciaba su proceso de transición a mujer trans, pues consideraba que iba a ser más fácil realizarlo lejos de su familia.

Han pasado 18 años desde entonces y, aunque ha sido muy difícil encontrar la aceptación de la gente y abrirse puertas en el medio artístico, afirma que todo lo que ha pasado ha valido la pena.

Nahomi Mejía tiene 37 años y es oriunda de Heredia. Sin embargo, desde hace 18 años vive en México. (Nahomi Mejía para La Nación )

En un inicio, Nahomi era maquillista y TV Azteca fue su casa por aproximadamente una década, en la que aprendió incluso de la caracterización de personajes de telenovelas Además, trabajó en el área de maquillaje de formatos de la televisora incluidos Master Chef y La Academia.

“Siempre me decían: ‘Tú estás guapa, toca puertas’. ‘Pásate para este otro lado’, pero a mí me daba mucho miedo, incluso decliné varias ofertas de series y de novelas porque me daba miedo, porque creía que no estaba preparada, pero llegó el momento y dije: ‘Me toca parar’ y más ahorita que Telemundo me está dando esta oportunidad. Tengo que meterle todas las ganas”, dice.

Durante su carrera como maquillista, la oriunda de Heredia hizo el diseño de la psicología de los personajes de más de 10 telenovelas, lo que le permitió trabajar al lado de actrices como Bárbara de Regil, Betty Monroe y Alicia Machado. Eso sí, eso significaba pasar hasta 17 horas en el set de grabación.

Posteriormente, decidió que era momento de prepararse como actriz y estudió en CasAzul Artes Escénicas y Audiovisuales y en el Cefat, escuela de actuación de TV Azteca.

“Los productores veían algo en mí más allá del maquillaje, entonces empecé a estudiar actuación y modelaje. Fui Miss Trans Ciudad de México en el 2019 y ahí fue donde salté como a la fama dentro del medio, porque se me empezaron a abrir más puertas en la actuación y, desde entonces, no he parado”, relata.

Tuvo participaciones especiales en varias novelas como Siempre tuya Acapulco, de TV Azteca, también participó en varios capítulos de Lo que callamos las mujeres; luego vino Survivor, reality de supervivencia en el que llegó a la final, pero que por falta de votos no ganó.

Según explica Nahomi, si ya abrirse puertas en la actuación es difícil, tener que hacerlo como mujer trans es el doble de complicado; de hecho, sabía de previo que no ganaría Survivor precisamente porque el público decidía quién ganaba.

A Nahomi Mejía le gustan los 'reality show' pues considera que su personalidad se adapta bien a estos formatos. (Nahomi Mejía para La Nación )

“El público no vio con buenos ojos mi participación, decían que era injusto, que Nahomi tenía fuerza de hombre, que nunca iba a dejar de ser hombre, entonces lo sufrí muchísimo, porque obviamente no era el impacto que quería tener. Yo piqué piedra muchos años para no tener esa imagen, pero fue lo que me tocó. Ahora tengo que dar una enseñanza y explicar por qué lo que tienen en mente es erróneo”, comenta.

Con Los 50 considera que va a ser diferente, pues es una competencia mixta y no va a haber equipos de mujeres contra mujeres. Su sueño es ganar para poder apoyar más a sus padres, a quienes ya les pudo comprar una casa propia. Además, considera que esta es la oportunidad para darse a conocer tanto en Costa Rica como fuera de México.

Y como es una mujer que sueña mucho, espera estar en otros realities de la conocida cadena internacional, como La casa de los famosos o Top Chef VIP.