Televidente sacudió ‘Buen día’ en vivo: vea la reacción de las presentadoras a inusual llamada

Una mujer realizó una llamada a 'Buen día' en la que actuó de una forma que no es la usual.

Buen día empezó su mañana en Teletica como tantas otras, pero el programa se vio sacudido por un tema externo que las presentadoras no se esperaban: la emotiva llamada de una televidente.

Durante la edición de este martes 7 de abril, Jennifer Segura y Natalia Monge entrevistaron al médico Farhad Rezvani, especialista en gastroenterología. Al abrir el espacio a las consultas telefónicas, una mujer sorprendió con sus palabras.

Antes de entrar a explicar su condición, la señora, de apellido Pérez, saludó a las presentadoras y abrió su corazón.

“Los felicito por este magnífico programa. Yo soy fiel... a Buen día. Esto me emociona”, dijo con la voz entrecortada.

El breve pero sentido mensaje, especialmente por su tono sentimental, enterneció a Segura, Monge y hasta al doctor, quienes sonrieron y se mostraron conmovidos. Incluso Natalia le agradeció el gesto.

“Ay, gracias. A nosotros nos emociona más, porque sabemos que ustedes nos ven, pero escucharlos es una cercanía mayor. Gracias por aprovechar el espacio”, expresó la conductora.

Más adelante, el testimonio de la televidente matizó aún más su emotividad. Ella explicó que le detectaron una bacteria estomacal —la cual era el tema de conversación con el especialista— y que no ha logrado tener una atención médica adecuada.

“He quedado con gastritis y con una sensación de que no tengo calidad de vida. Lo que como me cae pesado”, lamentó la mujer, quien aparentaba ser una adulta mayor.