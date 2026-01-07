Teletón confirmó recaudación final para el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología

La edición 41 de la Teletón no alcanzó la meta propuesta, pero consolidó el respaldo ciudadano una vez más.

La Teletón cerró su edición número 41 con una recaudación final de ¢555.590.828,10, la cifra se confirmó la noche de este martes 6 de enero, luego de sumar los aportes recibidos a nivel nacional.

La organización informó el resultado mediante un mensaje en redes sociales en el que agradeció el respaldo de personas y empresas. Los fondos apoyaron de forma directa el Hospital de Día y el Área de Recuperación Funcional del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.

La maratónica solidaria se realizó el viernes 28 y sábado 29 de noviembre del año pasado. El evento tuvo como sede principal el Anfiteatro de Grupo Moreno, ubicado en Pavas.

Para esta edición, la meta establecida fue de ¢600 millones. Aunque la recaudación no alcanzó ese objetivo, la organización destacó el respaldo ciudadano en un contexto económico complejo.

El lema de este año fue Un movimiento, una sonrisa. La consigna buscó visibilizar las necesidades de la población adulta mayor, sector que mantiene un crecimiento sostenido en el país y que requiere mayores recursos en servicios de salud especializados.

En diciembre pasado, Annette Barboza, directora ejecutiva de la Teletón, explicó a La Nación que desde la pandemia la organización enfrentó dificultades financieras. Según indicó, esa situación obligó a aplicar criterios de austeridad en la producción de los eventos.

Barboza también señaló que la Teletón atraviesa una etapa de modernización. A pesar de los retos, afirmó que la iniciativa solidaria continúa vigente. “La Teletón no se detiene ni va a desaparecer”, expresó la jerarca en ese momento.