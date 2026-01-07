Viva

Teletón confirmó recaudación final para el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología

La organización fijó un objetivo de ¢600 millones para la edición 41 de la maratónica solidaria pero no lograron el objetivo

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y Juan Pablo Sanabria
Teletón 2025 Un movimiento una sonrisa
La edición 41 de la Teletón no alcanzó la meta propuesta, pero consolidó el respaldo ciudadano una vez más. (Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Teletón 2025Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.