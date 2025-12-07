¿Por qué la Teletón no llegó a la meta? Directora se sincera sobre artistas, cambio en fechas y más cuestionamientos

La Teletón 2025 cerró su maratónica casi ¢100 millones debajo de la meta a recaudar. Aunque aún reciben donaciones hasta finalizar el año, lo cierto es que cada vez pareciera más difícil ver el resultado esperado en la pizarra.

Esto ha desatado un sinfín de cuestionamientos públicos sobre las decisiones de la organización, especialmente al ver otros casos como el de la Torretón de las Obras del Espíritu Santo, que en setiembre recaudó ¢1.250 millones.

Annette Barboza, directora ejecutiva de la Teletón, reconoció que desde pandemia han enfrentado grandes dificultades y que han tenido que ser muy austeros en la producción de los eventos.

Además, explicó que están en una etapa de modernización, pero con firmeza, aseguró que la “Teletón no se detiene ni va a desaparecer”.

En entrevista con La Nación, Barbosa se refirió a algunos de los puntos más criticados como el cambio de fechas, la calidad de los artistas internacionales y algunas iniciativas que no han logrado conectar con la audiencia.

-¿Por qué no se hizo en diciembre, teniendo en cuenta que se paga el aguinaldo y hay más facilidad para pagar?

No es la primera vez que cambiamos de fecha, en el 2022 también se tuvo que hacer antes por el Mundial. Las fechas se acuerdan con los canales de televisión. Este año tenían muchos compromisos como el Festival de la Luz, Alajuela brilla, El Chinamo… en fin, una serie de programas de televisión que tienen alta demanda publicitaria.

“Los canales de televisión tienen que tener sus ingresos y ellos nos donan sus horas al aire, por así decirlo, y nos acomodamos a lo que nos pueden dar”.

La Teletón 2025 está destinada a mejorar el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, para adultos mayores. (Cortesía para La Nación)

-Hay cierta confusión sobre a quién se destina la Teletón, ¿por qué dejó de hacerse con el Hospital de Niños?

Siempre hacemos una investigación para ver qué hospital tiene la necesidad más importante. La naturaleza del Activo 2030 es por la niñez y también por la comunidad. ¿Qué ha pasado? Dentro de nuestras investigaciones hospitalarias hemos visto que el país ha cambiado a nivel demográfico.

“Las estadísticas dicen que en unos 10 años va a estar duplicada la población de adultos mayores. Entonces, tenemos que ver para el futuro. El hospital geriátrico necesita mucha ayuda y por eso volvimos a entrar con el hospital geriátrico”.

-Años atrás la Teletón fue muy criticada por cómo presentaba los testimonios de los niños que luchaban contra enfermedades. No obstante, el contar historias, sin necesidad de incurrir en esas prácticas, sí hace empatizar una causa. ¿Hace falta eso?

Cambiamos desde el 2021. Lo que tenemos que mostrar es la esperanza y hemos buscado más bien historias de éxito. Claro que obviamente uno se conmueve con las historias y nosotros les damos el agradecimiento más grande a las personas que nos permiten adentrarnos en su vida.

“Por ejemplo, este año tuvimos una historia en la que no pudo participar la persona como tal, tuvo que llegar su hija porque ella falleció durante el proceso. Nosotros no íbamos a mostrar eso. Mostrar esa vulnerabilidad no nos compete”.

-En la Teletón han participado nombres como Enrique Iglesias o David Bisbal, en los mejores momentos de su carrera, y ahora los invitados remiten más al ‘se acuerda de aquel que fue famoso’. ¿Qué hay detrás de esto?

Los artistas nacionales o internacionales vienen completamente donados y sus gastos son costeados por los patrocinadores. Nosotros no tenemos con qué. Hay muchos artistas que nos han dicho que sí, por decirte, en junio, y por ahí de noviembre me dicen que no. Son cosas de costos y también de agenda. Nosotros no le vamos a quitar su pan de cada día por algo que hacen ad honorem.

En los últimos años, los artistas internacionales de la Teletón han sido glorias del pasado. (Teletón Costa Rica/Facebook)

- ¿Considera que las nuevas estrellas se han desconectado de este tipo de iniciativas?

Eso ya es muy personal de cada artista. Pero sí concuerdo con eso. Son contados con la mano los que realmente hacen esto de corazón y no por una promoción. Lamentablemente, la cultura en todo el mundo ha cambiado en cuanto a lo que es la donación. Aunque también hay que decir que hay artistas que tienen sus propias fundaciones, y eso está bien, que hagan ese proceso de esa forma.

—Los patrocinadores costean los gastos de los artistas. Pero, ¿ellos los eligen o ustedes los proponen?

Puede ser de las dos formas. Puede ser que el patrocinador nos dice que es tal artista o, por decirlo así, nosotros ya tenemos una escaleta de gente que ha propuesto. Por ahí anda. Hay gente que dice: ‘Yo pongo mi propio show’, o nosotros le decimos: ‘Bueno, tenemos esa opción’ y ellos eligen.

—Lo consulto porque algunos señalan que en lugar de traer artistas internacionales de bajo perfil, podría armarse algo más llamativo con nacionales ¿Lo han valorado?

Sí, hemos pensado en esa opción, en hacer algo similar a lo que comentaste. Es parte de las sorpresas que se trabajan para el 2026.

—Las iniciativas como Copa Teletón y la Streamtón parecieran haber pasado desapercibidas ¿Ustedes cómo valoran los resultados?

Perdón por mi respuesta, pero lo siento hasta irrelevante, porque vieras que el apoyo siempre es bienvenido, sea como sea. Llegue o no lleguen a una meta, tengan o no tengan esa recaudación que se espera, cada granito de arena que se pueda recaudar es algo de lo que no teníamos. Esperamos llegar a los ¢600 millones el 31 de diciembre. Ojalá se llegue y si no se llega igual, es algo que no había y con lo que nosotros podemos hacer cosas maravillosas.