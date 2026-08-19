Teletón anunció un cambio que impactará su edición 2026: vea de qué se trata

Este 2026, la Teletón Costa Rica tendrá un importante cambio que impactará la nueva edición de la maratónica, que se realizará a fin de año.

Según confirmó el Club Activo 20-30 en las redes sociales de la Teletón, la actividad será los días 20 y 21 de noviembre; pero, además, habrá cambio de sede.

La maratónica regresará al Gimnasio Nacional, ubicado en La Sabana, donde en 1984 tuvo su primera edición y durante varios años se llevó a cabo el evento.

En los últimos años, la Teletón se hizo en otros espacios como el Palacio de los Deportes, en Heredia, y también en el BN Arena, en Hatillo. Sin embargo, este 2026 decidieron volver a las raíces.

En un video protagonizado por el presentador de televisión Andrés Zamora, conocido como Padre Mix, se anunció la decisión. “Hay lugares que guardan historias y este lo vio nacer. En 1984, este fue el hogar de la primera Teletón Costa Rica y este 20 y 21 de noviembre de 2026, Teletón Costa Rica regresa al Gimnasio Nacional donde todo comenzó”.

La confirmación de la nueva sede emocionó a los seguidores de la Teletón.

“Es una gran noticia. La Teletón es una experiencia colectiva y ese sentimiento se había perdido en las últimas ediciones al hacerla en lugares más pequeños y de acceso más complejo”, escribió el usuario Alonso Fernández en Facebook.

En los comentarios también hubo otros que cuestionaron que se haga en noviembre y no en diciembre, ya que al cierre del año las personas reciben su aguinaldo y hay más oportunidad de hacer donaciones. Sobre esta consulta, la Teletón explicó que la organización depende de los tiempos de donación de cada televisora, así como de los artistas; por lo tanto, deben ajustar las fechas a estas situaciones.

Agregaron que los costarricenses pueden seguir donando incluso después de la maratónica.

Sobre los artistas invitados, informaron que se anunciarán próximamente.