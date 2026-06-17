Teletica suspende la emisión de ‘De boca en boca’ y ajusta sus horarios de este miércoles

Teletica continúa con cambios en su programación debido a las jornadas del Mundial 2026 y la transmisión de algunos partidos. Esto significa que algunos programas no saldrán al aire o se ajustarán sus horarios.

Por ejemplo, este miércoles 17 de junio la parrilla de Canal 7 tiene cambios importantes. El primero es que Telenoticias tendrá una duración más corta de lo habitual, por lo que terminará a la 1 p. m., ya que a esa misma hora empieza la previa del partido entre Inglaterra y Croacia.

Además, la televisora informó que el programa De boca en boca no será transmitido. Para la noche, los cambios están en los programas de entretenimiento: Los enredos de Juan Vainas comenzará a las 8 p. m. y La media docena, a las 8:30 p. m.

Los cambios en Teletica continuarán durante el próximo mes, ya que el Mundial se extenderá durante varias semanas más.

'De boca en boca' no tendrá programa este miércoles debido a la transmisión de un partido del Mundial 2026. (Instagram)

Teletica dio a conocer los ajustes en sus redes sociales.