Teletica suspende la emisión de ‘De boca en boca’ y ajusta sus horarios de este miércoles

Teletica continúa con cambios en su programación debido a las jornadas del Mundial 2026 y la transmisión de algunos partidos. Esto significa que algunos programas no saldrán al aire o se ajustarán sus horarios.
Teletica continúa con cambios en su programación debido a las jornadas del Mundial 2026 y la transmisión de algunos partidos. Esto significa que algunos programas no saldrán al aire o se ajustarán sus horarios.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.