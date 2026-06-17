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Teletica suspende la emisión de ‘De boca en boca’ y ajusta sus horarios de este miércoles

El canal dio a conocer los cambios en sus redes sociales

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Por Fiorella Montoya

Teletica continúa con cambios en su programación debido a las jornadas del Mundial 2026 y la transmisión de algunos partidos. Esto significa que algunos programas no saldrán al aire o se ajustarán sus horarios.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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