Teletica confirma el inesperado rumbo de Ferlin Fuentes, Diego Obando y Kevin Jiménez en la empresa

Teletica inició el 2026 con fuertes fichajes que sorprendieron al público. En las primeras semanas del año, la empresa anunció tres sonadas contrataciones de periodistas deportivos, sin dar mayores detalles.

En orden cronológico, se informó de la llegada de Kevin Jiménez, Ferlin Fuentes y Diego Obando, quienes se sumaron a las filas de TD Más. No obstante, 15 días después del último de estos anuncios, no se sabía exactamente cuáles serían los roles de estos comunicadores.

Diego Obando anunció su salida de Multimedios en diciembre de 2025. A inicios de febrero de este año se sumó a las filas de Teletica. (Captura de video)

En enero, Jiménez adelantó a La Nación que su trabajo estaría relacionado con el Mundial 2026.

Por su parte, Fuentes explicó a este medio que dirigiría un programa en la aplicación TDMax, el cual estaría enfocado en el fútbol nacional y en la investigación deportiva.

Ahora, fue la propia empresa la que confirmó qué sucederá con los periodistas y su rol es más que inesperado, tomando en cuenta los perfiles tan distintos de los comunicadores y porque inicialmente se dio a entender que sus llegadas no tenían vinculación.

En las redes sociales de TD Más se compartió una imagen promocional con la descripción “Los tres jinetes del apocalipsis”, en la que se ve la imagen de los comunicadores y se detalla que próximamente estará disponible la producción.

Jiménez, Fuentes y Obando conformarán juntos un programa de TD Más que estará centrado en la Copa del Mundo 2026, que se realizará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

Hasta el momento, este es el único proyecto oficializado, aunque eso no descarta que probablemente formarán parte de otros espacios de la televisora.