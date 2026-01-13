Teletica ficha a uno de los periodistas menos querido por Saprissa y su afición

Teletica continúa sumando fichas sorpresa a sus filas. En esta ocasión, la incorporación es nuevamente para el canal TDMás, con un rostro del periodismo deportivo tan conocido como polémico.

Se trata del periodista Ferlin Fuentes, quien por muchas de sus publicaciones en redes sociales no es muy querido por Saprissa y su afición.

Ferlin Fuentes es un periodista deportivo con amplia trayectoria en periodismo escrito y televisivo.

“Cuando solo hablas de Saprissa y Teletica, pero es para que te contraten, bienvenido. Te toca equilibrar la fuerza con la SapriPrensa”, publicó TDMás.

Fuentes es conocido por su trayectoria en el periodismo deportivo en diversos medios de comunicación costarricenses e, incluso, por su paso como jefe de prensa de Liga Deportiva Alajuelense.

“Le agradezco a TDMás haberse fijado en mí para sumarme a las producciones que tiene en su aplicación”, afirmó el periodista a La Nación, además espera que el programa se estrene en febrero.

En esta nueva etapa dirigirá un programa en la aplicación TDMax, el cual estará enfocado en el fútbol nacional y en la investigación deportiva; dos ramas en las que se ha desarrollado en los últimos años.

“Es una industria en la que circulan millones de dólares cada semestre, en cada campeonato, y en la que hay muchos intereses de por medio, inclusive en la política del fútbol. Siempre me he dedicado a explorar ese nicho y eso también seguirá presente en mí”, dijo.

Fuentes se une a Kevin Jiménez como las últimas incorporaciones de TDMás.