Teletica está luto por muerte cercana a figura clave de ‘los toros’ del canal

Numerosos seguidores de la televisora expresaron sus condolencias por esta sensible pérdida

Por Fátima Jiménez

Teletica está de luto por el fallecimiento de Mario Guadamuz, padre de Mario Guadamuz, coordinador de los Toros de Teletica y exfutbolista.








Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

