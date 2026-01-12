Teletica está luto por muerte cercana a figura clave de ‘los toros’ del canal

Teletica está de luto por el fallecimiento de Mario Guadamuz, padre de Mario Guadamuz, coordinador de los Toros de Teletica y exfutbolista.

“Con profundo respeto y cariño, acompañamos a nuestro querido compañero y amigo Mario Guadamuz en estos momentos de duelo por la partida de su padre”, publicó Toros de Teletica en sus redes sociales.

“En Televisora de Costa Rica nos solidarizamos con su dolor y enviamos un fuerte abrazo de consuelo para él y toda su familia. Nuestras oraciones están con ustedes”, agregó.

El canal reiteró su solidaridad con el coordinador y afirmó que las oraciones de todos sus colaboradores están con él y su familia en este difícil momento.

Mario Guadamuz, exfutbolista y coordinador de los toreros improvisados de Teletica (gorra azul), enfrenta la sensible pérdida de su padre. (Archivo)

Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el señor Mario Guadamuz tenía 93 años, estaba casado desde 1970 y residía en Santa Cruz, Guanacaste.

La publicación de Toros de Teletica generó decenas de mensajes de condolencia hacia la familia. “Mi más sentido pésame. Dios les dé mucha fuerza”, “Fortaleza a sus familias”, “Que descanse en paz” y “Me uno en un abrazo a la familia” fueron algunos de los comentarios que expresaron los seguidores del programa.