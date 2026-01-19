Sylvester Stallone muestra avances en su recuperación tras aparecer con bastón en acto oficial

Sylvester Stallone reapareció en redes sociales con señales de mejoría física, un mes después de generar preocupación entre sus seguidores al utilizar un bastón durante un acto oficial en Estados Unidos. El actor compartió un video en el que se le observa entrenando en su casa y enviando un mensaje de perseverancia.

El registro se publicó cerca de cuatro semanas después de que el intérprete de Rocky y Rambo, de 79 años, recibiera una condecoración de manos del presidente estadounidense Donald Trump, evento en el que llamó la atención por su dificultad para caminar.

En la grabación, Stallone aparece realizando ejercicios en su gimnasio doméstico, espacio que describió como un “santuario” y una “iglesia”. Según explicó, la actividad física le permite sentirse mejor y mantener la fortaleza necesaria para alcanzar sus metas y enfrentar nuevos desafíos.

El actor acompañó el video con un mensaje enfocado en la disciplina y el esfuerzo constante. Señaló que cada año el proceso resulta más exigente y que esa es la razón para esforzarse aún más, con sacrificio y determinación.

Stallone cumplirá 80 años el próximo 6 de julio. Actualmente reside en Palm Beach, en el estado de Florida.

Durante el acto oficial de diciembre de 2025, cuando se le consultó por el uso del bastón, el actor explicó que enfrentó ocho cirugías de espalda y que aún tenía pendiente una más, lo cual incidió en su movilidad en ese momento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.