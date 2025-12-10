Sylvester Stallone sorprendió al aparecer con bastón en homenaje con Donald Trump

El actor fue homenajeado en el Kennedy Center Honors 2025, pero su aparición con bastón encendió alertas entre sus seguidores.

El actor Sylvester Stallone causó preocupación entre sus seguidores al asistir con una bengala a la gala del Kennedy Center Honors 2025, celebrada el domingo en Washington D. C.

El protagonista de Rocky, un luchador y actual figura de la serie Tulsa King, asistió al evento acompañado por su esposa Jennifer Flavin. Su aparición con apoyo para caminar generó inquietud entre el público y usuarios de redes sociales.

Stallone, de 79 años, fue uno de los cinco artistas reconocidos este año por su aporte a la cultura estadounidense. También recibieron homenaje el actor británico Michael Crawford, los integrantes restantes de la banda KISS, la cantante Gloria Gaynor y el artista country George Strait.

Durante el evento, un periodista le consultó sobre el motivo del bastón. El actor respondió que había enfrentado ocho cirugías en la espalda y que aún le faltaba una más, lo cual justificaba el uso de apoyo.

A pesar de su explicación, las imágenes del intérprete de Rocky Balboa, ícono del cine de acción de los años 80, provocaron un aluvión de comentarios en redes sociales. Usuarios expresaron tristeza al ver al actor en esas condiciones. Un mensaje en X (antes Twitter) afirmó que ver a Stallone con bastón le hacía “parar el corazón”, sentimiento que reflejó a muchos.

Actor Sylvester ‘Sly’ Stallone @TheSlyStallone explains why he’s been walking with a cane at the #KennyCenterHonors pic.twitter.com/atbMwtuo7l — Nicholas A Ballasy (@NicholasBallasy) December 8, 2025

El Kennedy Center Honors premia anualmente a figuras del arte escénico que han influido en la cultura de Estados Unidos. En su edición 2025, por primera vez el presidente Donald Trump participó de forma presencial en la ceremonia, hecho que también atrajo atención.

En la siguiente imagen, se observa a Sylvester Stallone posando junto a los demás homenajeados de esta edición.

