Sylvester Stallone sorprendió al aparecer con bastón en homenaje con Donald Trump

El actor de 79 años explicó que se sometió a múltiples cirugías de espalda, pero su imagen en el evento causó revuelo en redes sociales

Por O Globo / Brasil / GDA
El actor fue homenajeado en el Kennedy Center Honors 2025, pero su aparición con bastón encendió alertas entre sus seguidores.
El actor fue homenajeado en el Kennedy Center Honors 2025, pero su aparición con bastón encendió alertas entre sus seguidores. (AFP/AFP)







