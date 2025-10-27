Viva

Sylvester Stallone evitó que Rocky muriera en ‘Creed: Corazón de campeón’: el cambio que salvó al icónico personaje

El actor defendió la permanencia de Rocky en el spin-off y fue reconocido con premios por su trabajo como mentor en la película

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Sylvester Stallone
Stallone salvó a Rocky de morir en 'Creed: Corazón de campeón' y asumió un reto actoral que le valió premios y nominaciones.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGSylvester StalloneCreed
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.