Sylvester Stallone evitó que Rocky muriera en ‘Creed: Corazón de campeón’: el cambio que salvó al icónico personaje

Stallone salvó a Rocky de morir en 'Creed: Corazón de campeón' y asumió un reto actoral que le valió premios y nominaciones.

Sylvester Stallone impidió que Rocky Balboa muriera en el guion original de Creed: Corazón de campeón (2015), el primer spin-off de la saga que lo catapultó a la fama mundial.

El actor, hoy de 79 años, reveló que discutió con el director Ryan Coogler, quien propuso que el personaje muriera de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), con el fin de motivar a Adonis Creed, interpretado por Michael B. Jordan, a luchar con más fuerza.

Coogler escribió un guion donde Rocky era diagnosticado con ELA y fallecía en pantalla. Stallone rechazó esta idea de forma rotunda, ya que, según explicó, no se sentía cómodo con una escena de muerte tan explícita. Planteó que los personajes pueden desaparecer de forma más sutil, como tomar un tren hacia lo desconocido, pero sin morir frente al público.

El protagonista de Rambo expresó que evitó ese desenlace por varios años, mientras el director insistía en mantenerlo. Ambos compartían agente, pero Stallone mantuvo su posición hasta que se modificó el guion.

El cambio permitió que Rocky viviera, aunque Stallone enfrentó otro reto durante el rodaje: no podía usar su cuerpo como en sus papeles anteriores. En lugar de pelear, interpretó a un mentor debilitado físicamente, lo cual exigió una actuación más contenida y emocional.

A pesar del desafío, su desempeño recibió elogios. Obtuvo una nominación al Óscar como Mejor Actor de Reparto, además de ganar el Globo de Oro y el Critics Choice Awards en la misma categoría.

El papel ya le había dado reconocimiento décadas antes, cuando fue nominado a Mejor Actor y Mejor Guion Original por Rocky, un luchador (1976).

Con Creed II (2018), Stallone se despidió oficialmente de Rocky, pero gracias a su insistencia en no matarlo, la posibilidad de un regreso continúa latente.

