¿Su gato ataca el árbol de Navidad? Esto dice un experto en comportamiento animal

Un experto compartió un truco casero y consejos clave para evitar que su gato dañe el árbol de Navidad y se lastime.

Durante la época navideña, las luces y adornos del árbol se convierten en blanco de los gatos. Estas mascotas se sienten atraídas por los objetos brillantes, por lo que muchas veces saltan, trepan o incluso derriban el árbol, lo que representa un riesgo para su seguridad.

Ante este problema común en los hogares con felinos, el especialista en comportamiento animal José María Zamora, conocido en redes como Chemanimals, explicó una forma sencilla para proteger el árbol sin estresar a la mascota.

El truco casero para mantener alejado al gato

Zamora, veterinario originario de Sinaloa y con más de 10 millones de seguidores en TikTok, sugirió el uso de un repelente casero. Para prepararlo, se deben mezclar los ingredientes en un frasco con atomizador. Luego se deja reposar durante al menos dos horas. Finalmente, se aplica sobre todo el árbol de Navidad.

Este método no causa daño al animal y ayuda a que pierda el interés por acercarse al árbol o jugar con los adornos.

Otras recomendaciones del experto

Además del repelente, el experto brindó cuatro consejos adicionales para mantener la decoración navideña fuera del alcance del gato:

Ubicación estratégica : El árbol no debe colocarse cerca de muebles, repisas o superficies que permitan al gato impulsarse. Lo ideal es ubicarlo en un rincón despejado que limite el acceso del felino.

: El árbol no debe colocarse cerca de muebles, repisas o superficies que permitan al gato impulsarse. Lo ideal es ubicarlo en un rincón despejado que limite el acceso del felino. Base estable : El árbol debe tener una base pesada o anclajes firmes que eviten su caída si la mascota decide saltar o golpearlo. Esto previene accidentes y daños.

: El árbol debe tener una base pesada o anclajes firmes que eviten su caída si la mascota decide saltar o golpearlo. Esto previene accidentes y daños. Decoración segura : Se deben usar adornos resistentes y evitar piezas pequeñas o frágiles en las ramas inferiores. Los objetos llamativos deben colocarse en la parte superior y se recomienda evitar guirnaldas que se muevan con facilidad.

: Se deben usar adornos resistentes y evitar piezas pequeñas o frágiles en las ramas inferiores. Los objetos llamativos deben colocarse en la parte superior y se recomienda evitar guirnaldas que se muevan con facilidad. Protección de luces y cables: Para evitar mordiscos o enredos, es mejor cubrir los cables con fundas, cinta adhesiva o tubos plásticos. Esta medida reduce el riesgo de accidentes eléctricos o lesiones para la mascota.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.