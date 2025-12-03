Viva

¿Su gato ataca el árbol de Navidad? Esto dice un experto en comportamiento animal

Aprenda a evitar que su gato destruya el árbol de Navidad con un truco casero recomendado por un experto en comportamiento animal

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Un experto compartió un truco casero y consejos clave para evitar que su gato dañe el árbol de Navidad y se lastime.
Un experto compartió un truco casero y consejos clave para evitar que su gato dañe el árbol de Navidad y se lastime. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCGatosNavidadComportamiento Navidad
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.