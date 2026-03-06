Viva

Stewart Heigold, de The Saint Cecilia, se mira al espejo con Liquid Smile: su nuevo proyecto en solitario

Con sonidos más introspectivos, el cantante de la banda costarricense presentó al público una innovadora propuesta, que no lo aleja del poder del grupo

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Stewart Heigold Liquid Smile The Saint Cecilia
Además de vocal y musicalmente, Stewart Heigold (vocalista de The Saint Cecilia) aborda en su proyecto como solista Liquid Smile, una versión personal que pocos conocen. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Stewart HeigoldLiquid SmileThe Saint CeciliaMúsica costarricense
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.