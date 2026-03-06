Stewart Heigold, de The Saint Cecilia, se mira al espejo con Liquid Smile: su nuevo proyecto en solitario

Además de vocal y musicalmente, Stewart Heigold (vocalista de The Saint Cecilia) aborda en su proyecto como solista Liquid Smile, una versión personal que pocos conocen.

Durante años, Stewart Heigold ha sido la voz de The Saint Cecilia, joven banda costarricense que ya es una máquina aceitada y muy sólida en la escena nacional. Sin embargo, ahora el artista decidió abrir una puerta distinta; no para irse, sino para mirarse más de cerca. El intérprete y compositor se acaba de aventurar en un proyecto en solitario.

Se trata de Liquid Smile, un sueño que no nació desde la urgencia, sino desde el impulso creativo, ya que ama hacer música y componer. En esa necesidad de expansión encontró un espacio para canciones que no encajaban del todo en la identidad de The Saint Cecilia.

La idea rondaba hace ya un buen tiempo en la cabeza de Stewart; había canciones, había intención, pero no dio el último paso hasta que encontró “un detonante”: Julia Golden, cantante estadounidense que actualmente es participante de The Voice, se enamoró de la canción Let U Down, que escribió el tico junto a MishCatt.

Así fue que la pieza Let U Down, que estaba inicialmente pensada como colaboración dentro del universo de la banda, terminó encontrando otro destino.

“Pensé que sería increíble hacer esta canción con ella y, la verdad, como que la pieza no entraba dentro del concepto de Saint Cecilia. Tal vez era una canción un poco muy pop. Entonces pues decidí hacerla yo solo”, recordó el cantante.

Poco a poco, el concepto de Liquid Smile fue armándose con las piezas que no cabían en la historia colectiva de la banda, pero que reclamaban su propio territorio. Let U Down (disponible en YouTube y Spotify) es la primera muestra de Stewart como solista, pero en el transitar del 2026 vienen más canciones y un álbum.

Liquid Smile, el concepto de Stewart Heigold en solitario

¿Por qué el nombre? ¿Qué significa? El artista explicó que a él le gusta la música “que se siente como líquida, fluida”. En cuanto a la sonrisa, pues se define como un personaje feliz. Al final la combinación terminó siendo natural: fluidez y sonrisa, movimiento y ligereza.

Liquid Smile es un espacio personal. “Son historias mucho más introspectivas. Pueden entrar canciones que le escribí a mi abuelo o cosas así”, manifestó. En la banda debe haber consenso, pero en solitario el artista puede hacer lo que quiera. “Liquid Smile es yo creando sin que nadie me diga nada. Acá yo decido todo, hago lo que quiera”, agregó.

En cuanto a sonidos, la transformación es evidente. Es más pop, incluso más bailable, moderno y fashion. “Es menos crudo y rock, es más introspectivo y pop”, explicó el cantante, quien confirmó que incluso su voz se desplaza a registros distintos: hay versos más graves.

El video de 'Let U Down', que grabó Stewart Heigold con la estadounidense Julia Golden, está disponible en YouTube. Fue diritido por el tico Darien H. (Cortesía)

Las referencias musicales también se asoman en el nuevo proyecto. Aunque Stewart afirma que para él esta propuesta es innovadora, admite algo de aire británico con una vibra alternativa contemporánea. No hay encasillamientos; está tratando de hacer algo muy único.

El proyecto, además de la participación de Julia Golden, cuenta también con otro apoyo internacional. El productor estadounidense Neal Pogue, ganador de siete premios Óscar y colaborador de figuras como Outkast y Snoop Dogg, aceptó mezclar el sencillo debut.

“Fue muy loco poder hablar con él, intercambiar ideas. Me dijo que le parece que la canción es un hit; es muy lindo, fue una experiencia muy linda”, aseveró el cantante.

El video de Let U Down es una clara muestra de esta identidad que quiere mostrar Heigold. Fue grabado en Estados Unidos y dirigido creativamente desde Costa Rica por Darien H. Las imágenes refuerzan la identidad con tonos en rojo y azul, un espectro emocional minimalista y una química muy palpable entre Stewart y Julia. “Ese video no es casualidad; cada cosa está pensada ahí”, dijo el artista.

Incluso, de manera muy llamativa, en pantalla se ve a un Stewart diferente al de The Saint Cecilia. En Liquid Smile se permite sonreír más, bailar, soltarse. Él insiste en que no hay máscaras: “Siempre he sido muy honesto, yo mismo. No es como que me voy a separar ahí en una personalidad distinta”, prometió.

Actualmente, el costarricense Stewart Heigold se encuentra grabando nuevo material de su proyecto Liquid Smile, junto con el productor Holy Funk. (Cortesía)

Mientras Liquid Smile se abre paso, The Saint Cecilia sigue con Stewart y sus compañeros Daniel Solórzano, Romain Garriot y Guillaume Devigne. “La banda ya es como un monstruo que se mueve por sí solo. Liquid Smile, al final, es solo más música para la gente”, confirmó.

Por el trabajo en constante movimiento de The Saint Cecilia, ahora mezclado con el de Liquid Smile, el ritmo de Heigold es intenso. “Han sido meses de no poder salir mucho, de trabajar casi todo el día metido en el estudio. Ahora es doble trabajo, pero es hacer lo que más me gusta y lo que desde niño siempre soñé que quise hacer. Entonces, lo único que tengo dentro de mí es agradecimiento y felicidad”, detalló.

Heigold está trabajando de la mano con el productor Holy Funk (Marvin Araya). Juntos están componiendo y produciendo todo el material que irá viendo la luz a lo largo de este año.

Liquid Smile no busca reemplazar nada; es una revelación. A quien lo escuche por primera vez, Stewart le promete mucha realidad con sonidos puros, pero también baile y una sensación cool, “como si se estuviera caminando por las calles de Nueva York”.

Con esa imagen de ciudad, movimiento, noche vibrando en azul y rojo, es que cabe la nueva etapa de un artista costarricense que no abandona su historia, pero que ahora se permite explorarla desde adentro.