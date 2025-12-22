‘Black Moon Dust Festival’: cuando The Saint Cecilia decidió construir su propio escenario con Caloncho y Mishcatt como cómplices

El francés Guillaume Devigne y los ticos Stewart Heigold y Daniel Solórzano, junto al también francés Romain Garriot (fuera de la foto), forman The Saint Cecilia, grupo costarricense que es el anfitrión del 'Black Moon Dust Festival', que se realizará en Tamarindo.

Durante años, The Saint Cecilia ha recorrido el camino cuesta arriba que implica hacer música original en Costa Rica. El paso los ha llevado a abrir conciertos internacionales, llenar shows propios, salir del país y tocar en grandes festivales; pero algo faltaba.

Más allá de ser invitados especiales en shows de artistas como Red Hot Chili Peppers, Interpol y Smashing Pumpkins, de participar con éxito en encuentros como el Austin City Limits, o de llevar una de sus canciones a figurar en el videojuego de Tony Hawk y de producir música propia con una identidad sonora icónica, ahora se enfrascaron en la realización de un festival propio, en el que cuentan con la complicidad del mexicano Caloncho y la tica Mishcatt.

El trabajo fue más allá: pasaron de subir al escenario, a construirlo. Así nació Black Moon Dust Festival, una propuesta que se celebrará el sábado 27 de diciembre en Tamarindo, Guanacaste, y que reúne a estos tres artistas con Honahlei y DJ Swaylo. La edición es pequeña en escala, pero ambiciosa en intención.

La participación del mexicano Caloncho en el 'Black Moon Dust Festival' corresponde a su quinto concierto en Costa Rica. (Archivo)

“No es fácil hacer música y lograr cosas interesantes, más viniendo de un país tan pequeño como Costa Rica (...). Es un regalo por todo el trabajo que hemos hecho, porque es mucho y también es gracias al apoyo de mucha gente que le ha gustado la música que hacemos”, manifestó Stewart Heigold, vocalista de la agrupación.

Para ellos, el crecimiento no es un golpe de suerte, sino el resultado de años de esfuerzo que van mucho más allá de tocar: entender la industria, moverse, generar alianzas y crear oportunidades donde no siempre existen.

Desde ahí, es donde nace la idea de Black Moon Dust Festival. “Por falta de venues y por la necesidad de hacer un festival de bandas en vivo, en la playa”, explicó el baterista Daniel Solórzano.

Que sea en Guanacaste y en fin de año obedece a la necesidad de tener una propuesta de “música tocada” en esa época y zona, que se diferencia de los espectáculos de electrónica o urbana.

“Este año somos los anfitriones, vamos a ir probando y viendo. Ponemos atención a los detalles, pero la idea es que en un futuro se vuelva un tipo de expresión cultural y de música costarricense en Guanacaste en fin de año”, añadió el bajista francés Guillaume Devigne.

La potencia de la música de la costarricense Mishcatt encantará también a Tamarindo el 27 de noviembre durante el festival de música que organizan sus colegas The Saint Cecilia. (Archivo/Cortesía)

Tamarindo no es una elección casual. Allí vivieron, escribieron canciones y, durante mucho tiempo, cerraron el año con conciertos que fueron creciendo en convocatoria. “Este año dijimos: ‘¿Por qué no hacer algo más allá del chivo de siempre?’”, comentó Stewart.

La experiencia de tocar en festivales como BottleRock, en California, también fue clave para imaginar otro tipo de evento: uno donde el público, el espacio y la música dialoguen.

La presencia de Caloncho en el Black Moon Dust Festival no responde a una fórmula de booking, sino a un encuentro natural entre artistas que se reconocieron desde la música, precisamente en el BottleRock. Desde entonces, el mexicano y los ticos mantienen una relación cercana; además, el azteca tiene un vínculo estrecho con nuestro país, ya que ha tocado aquí en varias ocasiones y siempre que regresa lo hace con entusiasmo y gratitud.

El regreso de Caloncho a Costa Rica como invitado especial

En entrevista con La Nación, Óscar Castro, más conocido por su nombre artístico Caloncho, compartió la emoción que siente por regresar por quinta vez a cantar a Costa Rica y confesó, además, que incluso hizo suyo un platillo típico para incorporarlo a su vida diaria.

La experiencia que ha acumulado The Saint Cecilia en festivales de alto nivel como Austin City Limits y BottleRock, la aplicaron en la producción de 'Black Moon Dust Festival'. (Alonso Tenorio)

“Siempre ha sido fascinante, me gusta muchísimo el país. Robé el chifrijo a mi cotidianidad, pero sin chicharrón porque lo hago vegano (...). Estoy muy contento de regresar, de volver a conectar con el público”, manifestó.

Para Caloncho, participar en el Black Moon Dust Festival es un privilegio, casi un pequeño milagro profesional, porque considera un honor poder viajar para cantar y encontrarse con su audiencia lejos de casa.

“Se siente increíble poder ser parte de esta invitación, además que es en la playa. Da un ambiente full de vacaciones, además año nuevo, no sé, como que hay mucha emoción”, agregó el intérprete de Somos instantes.

El artista adelantó que esta presentación será el cierre de su gira llamada Tour Tofu, con la que ha promocionado el álbum que lanzó el año pasado bajo ese mismo nombre.

“Es un show especial. Siendo honesto. Le da cierre a una etapa”, agregó, dejando ver que este concierto será una especie de punto y aparte en su carrera reciente.

Caloncho explicó que el setlist ya está cuidadosamente elegido y que el show que traerá a Costa Rica es el resultado de un proceso de preparación de dos años.

“Si ya escucharon la música, algo que tratamos de hacer en vivo es que tenga una energía un poco más vital, porque la música que hago sí es mucho más tranquila, generalmente son baladas. Tratamos de hacer que el festival, que la puesta en escena, sea un poco más vital al tener canciones tanto introspectivas como de baile enérgicas”, agregó.