Viva

‘Black Moon Dust Festival’: cuando The Saint Cecilia decidió construir su propio escenario con Caloncho y Mishcatt como cómplices

Este sábado 27 de diciembre, los artistas se juntarán en Tamarindo, Guanacaste, para celebrar el fin de año con música original costarricense y un invitado especial

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y Fátima Jiménez
Grupo The Saint Cecilia
El francés Guillaume Devigne y los ticos Stewart Heigold y Daniel Solórzano, junto al también francés Romain Garriot (fuera de la foto), forman The Saint Cecilia, grupo costarricense que es el anfitrión del 'Black Moon Dust Festival', que se realizará en Tamarindo. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Concierto internacionalConciertos 2025The Saint CeciliaMishcattCaloncho
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.