Caloncho se une a The Saint Cecilia y MishCatt en un concierto en Tamarindo

Tamarindo vibrará con un festival de música que reunirá en escena al mexicano Caloncho y a los artistas costarricenses The Saint Cecilia, MishCatt y Honahlei.

El Black Moon Dust Festival se realizará el 27 de diciembre en Roca Mística, en la localidad guanacasteca. La fiesta es especial para despedir el 2025 por todo lo alto.

“Es un evento que celebra la música, el arte y la conexión entre artistas y público en un entorno incomparable. Pensado para cerrar el año con la mejor energía, el festival reúne un line-up de alto nivel artístico, donde el talento nacional lidera la propuesta y comparte escenario con figuras internacionales”, explicó la organización del show en un comunicado de prensa.

Los ticos de The Saint Cecilia son la banda anfitriona del espectáculo.

El show también contará con la participación del Dj Swaylo, quien pondrá el cierre al evento con su característico sonido electrónico.

Los costarricenses de The Saint Cecilia son los anfitriones del 'Black Moon Dust Festival', el cual traerá al mexicano Caloncho a Tamarindo. (Archivo)

“Black Moon Dust nace del deseo de crear algo que se sienta nuestro: una celebración que conecte la música con la gente y que se convierta en una tradición para cerrar cada año en Guanacaste”, agregaron los organizadores.

Las entradas ya están a la venta, con precios que van desde $80 (general) hasta $160 (VIP). La modalidad VIP incluye acceso preferencial frente al escenario, zonas lounge, bar, baños privados, estacionamiento gratuito por cada dos boletos y dos bebidas de cortesía.

También habrá una experiencia Super VIP, que ofrece acceso anticipado, una presentación acústica privada al atardecer con The Saint Cecilia y Honahlei, encuentro con los artistas (incluido Caloncho), zona elevada de visualización y cinco bebidas incluidas.

“Este festival es el inicio de un nuevo ritual: una forma de cerrar el año con música en vivo, con artistas que reflejan el talento y la energía de Costa Rica, y con un público que busca algo auténtico”, continúa la información de prensa.