Caloncho se une a The Saint Cecilia y MishCatt en un concierto en Tamarindo

El 27 de diciembre se realizará el ‘Black Moon Dust Festival’, con la participación del mexicano y artistas costarricenses

Por Jessica Rojas Ch.
La energía de Caloncho fue parte vital de una presentación vibrante con pocas pausas.
El mexicano Caloncho llega a Costa Rica para despedir el 2025 en un concierto junto a artistas costarricenses como The Saint Cecilia y MishCatt. (Archivo)







Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

