Steven Spielberg y Ben Affleck: el conflicto que alejó a dos ganadores del Óscar

Un altercado personal y el fracaso de una película causaron la ruptura profesional entre Spielberg y Affleck.

En Hollywood, las diferencias personales pueden afectar incluso grandes producciones. Así ocurrió con Steven Spielberg, director galardonado con tres premios Oscar, y Ben Affleck, actor y también ganador de dos estatuillas. Según el cineasta Mike Binder, un conflicto entre ambos impidió que una de sus películas avanzara como se había planeado.

El desencuentro comenzó cuando Spielberg decidió no colaborar con Affleck, a pesar de que este último había mostrado interés en protagonizar la película Diario de un ejecutivo agresivo (2006). Binder explicó que Spielberg inicialmente quería dirigir la producción, luego se retiró de la dirección y accedió a producirla mediante DreamWorks, su estudio.

Cuando Ben Affleck expresó su interés en unirse al elenco, Spielberg se negó de inmediato. Argumentó que ya habían tenido una mala experiencia previa con el actor en Sobreviviendo a la navidad (2004), cinta que tuvo un presupuesto de $45 millones, recaudó solo $15 millones y recibió críticas negativas, incluida una calificación del 8% en Rotten Tomatoes. Además, fue nominada a los premios Frambuesa de Oro en varias categorías, incluyendo Peor Película y Peor Actor.

Spielberg también aludió a la exposición mediática del actor, especialmente por su relación con Jennifer Lopez, con quien tuvo un compromiso público entre 2002 y 2004. Esta pareja retomó su relación en 2021, se casó en 2022 y se divorció en 2024.

El director agregó otro motivo más personal. Según contó Binder, Affleck habría empujado al hijo de Spielberg a una piscina durante unas vacaciones en España, cuando el actor salía con Gwyneth Paltrow, ahijada del cineasta. Al parecer, el niño comenzó a llorar tras el incidente, lo que dejó una mala impresión en Spielberg, quien calificó a Affleck como una persona fría y con poco éxito reciente en sus trabajos.

Ante esta negativa, Binder contactó al representante de Affleck para retirarlo del proyecto. Sin embargo, el actor reaccionó con sorpresa y se comunicó directamente con el director para confirmar si el episodio de la piscina había sido el motivo de su exclusión. Luego de ese llamado, Binder volvió a pedirle a Spielberg que reconsiderara, pero poco después, DreamWorks abandonó el proyecto. La película fue finalmente rescatada por Lionsgate, que la lanzó directamente en DVD.

En otro momento, Spielberg y Affleck coincidieron en la ceremonia de los premios Oscar de 2013. En esa ocasión, Argo (2012), producida y dirigida por Affleck, ganó como Mejor Película, superando a Lincoln (2012), dirigida por Spielberg. Según Binder, ambos parecían haber hecho las paces en ese evento.

Sin embargo, nuevas diferencias surgieron en 2019, cuando se discutió si los largometrajes producidos por plataformas de streaming debían competir en los premios Oscar. Spielberg manifestó su oposición y sugirió que deberían optar al Emmy. Affleck, por el contrario, defendió que no había diferencia entre realizar una película para streaming o para el cine tradicional.

