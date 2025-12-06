Viva

Steven Spielberg y Ben Affleck: el conflicto que alejó a dos ganadores del Óscar

Una vieja disputa personal y profesional impide que Steven Spielberg trabaje con Ben Affleck, según reveló un director afectado por esa enemistad

Por O Globo / Brasil / GDA
Un altercado personal y el fracaso de una película causaron la ruptura profesional entre Spielberg y Affleck.
Un altercado personal y el fracaso de una película causaron la ruptura profesional entre Spielberg y Affleck.







