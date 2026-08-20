Sopa negra de Costa Rica brilló con su sabor en ‘Master Chef Celebrity Colombia’: vea lo que pasó

El famoso chef Nicolás de Zubiría fue el encargado de preparar la sopa negra en 'Master Chef Celebrity Colombia'.

La sopa negra, platillo tradicional de Costa Rica, fue protagonista en uno de los recientes capítulos del famoso reality show MasterChef Celebrity Colombia.

La receta llegó hasta el programa en su edición 2026 gracias al Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Así lo confirmó el chef Nicolás de Zubiría, quien fue el encargado de hacer la clase magistral de un episodio especial, en el que se mostró a los concursantes cómo preparar el plato.

En principio, el programa publicó los ingredientes para la preparación: sal, ajo, apio, caldo, aceite, huevos, cebolla, culantro, orégano, chile dulce, aguacate, frijoles negros y guineo verde.

Lo primero que hizo el experto fue cocinar los frijoles. Después preparó el sofrito con los olores y la sal.

“Costa Rica es un país lleno de diversidad y eso garantiza tener cualquier cantidad de frutas, verduras y productos de mar durante todo el año”, comentó De Zubiría mientras hacía la preparación.

Este es el resultado final de la sopa negra costarricense que tomó protagonismo en 'Master Chef Celebrity Colombia'. (Captura)

El proceso siguió con más ingredientes. Cocinó el guineo en agua hirviendo con sal, licuó los frijoles y los agregó a un fondo de caldo de pollo; luego agregó los huevos duros a la sopa.

“En Costa Rica, la sostenibilidad también se vive en la gastronomía. Cada plato es una cadena que une al agricultor, al productor, al chef, al servicio y al comensal, generando bienestar para las comunidades locales”, expresó el colombiano.

Procedió después a agregar el sofrito a la sopa y el guineo cortado en trozos. El toque final llegó con aguacate, huevo y culantro.

“Mucho perengue, mucho power en esta receta. Esto es comida del país tico, esto es pura vida, esto es Costa Rica”, finalizó De Zubiría.

La publicación de la receta está en el perfil oficial de MasterChef Celebrity Colombia en Instagram. En el video hay varios comentarios de ticos: “Faltó la natilla y el arrocito”, “Acá todos los ticos orgullosos de nuestra finca”, “Viva Costa Rica, mi país bello”, “Pura vida, Nico” y “Un pedacito de mi tierra, mi linda Costa Rica”; fueron algunos de los mensajes de orgullo.