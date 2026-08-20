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Sopa negra de Costa Rica brilló con su sabor en ‘Master Chef Celebrity Colombia’: vea lo que pasó

El famoso ‘reality show’ le dedicó un momento especial a este platillo típico de la gastronomía tica

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Por Jessica Rojas Ch. y Fiorella Montoya
Sopa negra Master Chef Celebrity Colombia
El famoso chef Nicolás de Zubiría fue el encargado de preparar la sopa negra en 'Master Chef Celebrity Colombia'. (Captura)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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