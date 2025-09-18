‘Sopa de caracol’: Luego de tres décadas, vocalista de Banda Blanca explica qué significa la letra del éxito musical

A 34 años de su lanzamiento, la exitosa canción Sopa de caracol, de la hondureña Banda Blanca, continúa sonando en fiestas, programas de televisión y reuniones familiares. Sin embargo, aunque muchos la corean, no todos saben con claridad qué dicen sus versos… hasta ahora.

Pilo Tejeda, vocalista de la agrupación, reveló el significado de las enigmáticas frases: “Watanegui consup… Yupi pa’ti, yupi pa’mí… Luli ruami wanaga”.

Banda Blanca estrenó su versión de 'Sopa de caracol' en 1991. Tres décadas después, el vocalista explicó el significado de su letra. (Spotify/Spotify)

“Es garífuna, un idioma de la comunidad negra de la costa atlántica de Honduras. Watanegui consup significa ‘quiero tomar sopa’ y Luli ruami wanaga, ‘quiero seguirla disfrutando’”, explicó el cantante en una entrevista con el medio chileno ADN.

El artista reconoció que Sopa de caracol es el mayor éxito de la agrupación y describió los ingredientes del platillo que inspiró la canción.

“Es a base de coco; se hace un caldo con coco y se le echa el caracol, pero el caracol, el molusco grande, no el chiquito, y después se le echa yuca”, precisó.

Aunque fue Banda Blanca la que popularizó el tema, este no fue compuesto originalmente por ellos. Se trata de una adaptación de una canción en lengua garífuna creada por el hondureño Hernán Chico Ramos, a la que el grupo le imprimió un estilo más bailable y comercial.

A pesar de que Banda Blanca era poco conocida fuera de Honduras, Sopa de caracol se convirtió en un éxito rotundo en toda Latinoamérica, Estados Unidos e incluso Europa. De hecho, en 1991 alcanzó el puesto número 1 en el listado Billboard Hot Latin Tracks.

LEA MÁS: Padre Sergio grabaría su canción de la mascarilla con los intérpretes de ‘Sopa de caracol’