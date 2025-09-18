Viva

‘Sopa de caracol’: Luego de tres décadas, vocalista de Banda Blanca explica qué significa la letra del éxito musical

Pilo Tejeda también detalló, en una entrevista, cuáles son los ingredientes del famoso platillo

Por Fátima Jiménez

A 34 años de su lanzamiento, la exitosa canción Sopa de caracol, de la hondureña Banda Blanca, continúa sonando en fiestas, programas de televisión y reuniones familiares. Sin embargo, aunque muchos la corean, no todos saben con claridad qué dicen sus versos… hasta ahora.








