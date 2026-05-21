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Solo una playa de Centroamérica entró a la lista de las 50 mejores del mundo en 2026

Panamá fue el único país de Centroamérica que apareció en el ranking mundial de las 50 mejores playas de 2026

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Por Jailine González Gómez
Panamá colocó a Cayo Zapatilla entre las 50 mejores playas del mundo. Ningún otro destino centroamericano apareció en el ranking.
Panamá colocó a Cayo Zapatilla entre las 50 mejores playas del mundo. Ningún otro destino centroamericano apareció en el ranking. ( Dronepicr/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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