Solo una playa de Centroamérica entró a la lista de las 50 mejores del mundo en 2026

Panamá colocó a Cayo Zapatilla entre las 50 mejores playas del mundo. Ningún otro destino centroamericano apareció en el ranking.

Panamá apareció en uno de los rankings turísticos más observados de la industria internacional. Cayo Zapatilla, ubicado en el archipiélago de Bocas del Toro, fue la única playa de Centroamérica incluida en la lista The World’s 50 Best Beaches 2026 (Las 50 mejores playas del mundo en 2026).

La playa panameña ocupó el puesto 30 del listado global, dominado este año por destinos de Filipinas, Grecia y Australia.

El ranking fue elaborado junto con más de 1.000 profesionales y expertos de la industria turística internacional. Según el comunicado oficial, la metodología incluyó visitas presenciales y evaluaciones basadas en ocho criterios, entre ellos naturaleza intacta, ausencia de saturación turística, tranquilidad del agua y conservación del entorno.

La edición 2026 colocó a Entalula Beach, en Filipinas, como la mejor playa del mundo. Grecia y Tailandia fueron los países con más presencia en el listado.

La aparición de Cayo Zapatilla dejó fuera a otros destinos históricamente asociados al turismo de playa en Centroamérica, en una clasificación donde el Caribe y Oceanía concentraron buena parte de los lugares destacados.

El informe señala que el listado busca priorizar playas con características naturales preservadas y experiencias menos masivas, una tendencia que gana peso dentro del turismo internacional de lujo y exploración.

La publicación del ranking también refleja cómo las listas globales de destinos turísticos se han convertido en herramientas de posicionamiento digital. La organización afirmó que la edición anterior generó más de 50 millones de visualizaciones en medios de 74 países.