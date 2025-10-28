Dos playas de Centroamérica destacaron entre las 50 mejores del mundo en 2025

Costa Rica y Panamá fueron los únicos países centroamericanos con playas en la lista de las 50 mejores del mundo de 2025.

El ranquin The World’s 50 Best Beaches 2025, reconocido por seleccionar las costas más excepcionales del planeta, incorporó solo dos playas centroamericanas entre sus 50 destinos destacados.

La Playa Cayo Zapatilla, en Panamá, ocupó el puesto 24, mientras que Playa Punta Uva, en Limón, Costa Rica, se posicionó en el número 41.

La clasificación global, elaborada por más de 1.000 expertos en viajes, considera elementos como la belleza escénica, el acceso, la biodiversidad, la conservación ambiental y la experiencia de los visitantes.

En esta edición, el primer lugar lo obtuvo Cala Goloritzé, en Italia. Le siguieron Entalula Beach, en Filipinas, y Bang Bao Beach, en Tailandia.

Cayo Zapatilla, ubicada en el archipiélago de Bocas del Toro, forma parte de un parque marino nacional de Panamá. Se caracteriza por sus playas vírgenes, bosques tropicales densos y arrecifes saludables.

Según el ranquín la ausencia de construcciones y la baja afluencia de visitantes permiten una experiencia natural casi privada, lo que impulsó su selección como uno de los destinos más atractivos del continente.

Por su parte, la competición agregó que Punta Uva, situada cerca de Puerto Viejo en el Caribe costarricense, combina arena blanca, jungla exuberante y vida silvestre diversa. En esta zona es posible observar perezosos, monos y tucanes, mientras se disfruta de aguas ideales para nadar y practicar surf.

Costa Rica tiene tres de las mejores 100 playas del mundo

Agregó que su aislamiento y belleza la convirtieron en la única playa de Costa Rica presente en la lista global.

Este ranquin internacional se publica cada año con el objetivo de inspirar a los viajeros a explorar parajes costeros excepcionales.