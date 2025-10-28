El Mundo

Dos playas de Centroamérica destacaron entre las 50 mejores del mundo en 2025

Punta Uva en Limón quedó entre las mejores playas del mundo junto a Cayo Zapatilla de Panamá según un ranquin internacional

Por Damián Arroyo C.
Costa Rica y Panamá fueron los únicos países centroamericanos con playas en la lista de las 50 mejores del mundo de 2025.
Costa Rica y Panamá fueron los únicos países centroamericanos con playas en la lista de las 50 mejores del mundo de 2025. (Canva/Canva)







