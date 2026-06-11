‘Solo Leveling’ temporada 3 ya tiene ventana de estreno: el dato que sorprendió a los seguidores del anime

La tercera temporada de “Solo Leveling” avanza en producción y ya tiene una ventana de lanzamiento que obligará a los fans a esperar varios años.

Los seguidores de Solo Leveling ya conocen la primera fecha aproximada para el regreso de Sung Jinwoo. Un informe financiero de D&C Media confirmó que la tercera temporada del exitoso anime se encuentra en producción y que su estreno está previsto entre 2027 y 2028.

La información surgió en el informe financiero 2024-2025 de D&C Media, la editorial surcoreana responsable de la franquicia basada en la novela web de Chugong. El documento incluyó detalles sobre las temporadas emitidas y los planes para las próximas entregas.

La noticia llegó semanas después de que el director ejecutivo de Crunchyroll, Rahul Purini, indicara que el equipo creativo trabajaba en la nueva temporada y que esperaba anunciar novedades en el corto plazo.

D&C Media confirma la temporada 3 de Solo Leveling

En el informe financiero, D&C Media incluyó una sección dedicada a la adaptación animada de Solo Leveling. Ahí señaló que la tercera temporada está confirmada y que su lanzamiento se proyecta para el periodo comprendido entre 2027 y 2028.

La confirmación despejó una de las principales dudas de los seguidores de la serie. Sin embargo, también implica una espera más extensa de lo esperado para conocer la continuación de la historia de Sung Jinwoo.

La franquicia narra la historia del cazador considerado el más débil de la humanidad. Tras morir en una mazmorra, obtiene acceso a un misterioso Sistema que le permite aumentar su poder de forma progresiva.

Cuándo se estrenaron las temporadas anteriores

Hasta ahora, la producción mantiene el siguiente calendario:

Temporada 1: 12 episodios estrenados en enero de 2024.

12 episodios estrenados en enero de 2024. Temporada 2: 13 episodios estrenados en enero de 2025.

13 episodios estrenados en enero de 2025. Temporada 3: confirmada con estreno previsto entre 2027 y 2028.

Aunque ya existe una ventana de lanzamiento, todavía no se conoce una fecha exacta.

La posibilidad de un estreno en 2028 coincide con versiones que apuntaban a que la nueva temporada podría llegar durante el año en que se realizarán los Juegos Olímpicos de 2028.

Productor adelantó que trabaja en el proyecto

Durante la Comic-Con de Mumbai 2026, el productor Atsushi Kaneko señaló que existen planes para el futuro de la franquicia. También indicó que no podía ofrecer más detalles por el momento y que el equipo mantiene su trabajo en el proyecto.

Sus declaraciones reforzaron la expectativa en torno a la continuidad de una de las producciones de anime más exitosas de los últimos años.

Anime Expo 2026 podría traer más anuncios

Por ahora, A-1 Pictures no confirmó oficialmente la tercera temporada ni anunció una fecha específica para el estreno de los nuevos episodios.

No obstante, la atención de los seguidores se centra en el Anime Expo 2026, que se realizará del 2 al 5 de julio.

El evento podría convertirse en el escenario para nuevas revelaciones. En el Anime Expo 2024, Crunchyroll y Tapytoon realizaron un panel especial donde se presentó uno de los primeros avances importantes de la segunda temporada.

La expectativa ahora se concentra en determinar si la edición de 2026 repetirá una estrategia similar y ofrecerá nuevos detalles sobre el futuro de Solo Leveling.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.