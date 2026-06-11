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‘Solo Leveling’ temporada 3 ya tiene ventana de estreno: el dato que sorprendió a los seguidores del anime

Un informe financiero de D&C Media reveló cuándo podría regresar Sung Jinwoo y aumentó la expectativa entre los seguidores del anime

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Por El Comercio / Perú / GDA
La tercera temporada de “Solo Leveling” avanza en producción y ya tiene una ventana de lanzamiento que obligará a los fans a esperar varios años.
La tercera temporada de “Solo Leveling” avanza en producción y ya tiene una ventana de lanzamiento que obligará a los fans a esperar varios años. (A-1 Pictures/A-1 Pictures)







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Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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