‘Solo Leveling’ está a punto de romper un récord histórico en Crunchyroll y deja atrás a ’One Piece’ y ’Demon Slayer’

Solo Leveling

“Solo Leveling” suma más de 956.000 valoraciones en Crunchyroll y podría convertirse en el primer anime en superar el millón en la plataforma. (@sololeveling_pr/X)

Solo Leveling se posiciona como uno de los fenómenos más fuertes del anime en la actualidad. La serie basada en el manhwa de Chugong suma cientos de miles de valoraciones en Crunchyroll y se acerca a una marca que ninguna producción alcanzó en la plataforma.

La historia sigue a Sung Jin-woo, un cazador considerado el más débil. El personaje descubre un sistema secreto que le permite subir de nivel. Ese giro impulsa una trama de acción y fantasía que atrajo a miles de espectadores desde su estreno en 2024.

La segunda temporada llegó en 2025. El lanzamiento consolidó el crecimiento global del anime. La producción pertenece al estudio A-1 Pictures.

Solo Leveling gana el premio a Anime del Año

El impacto de la serie también se reflejó en los Crunchyroll Anime Awards 2025. En esa ceremonia, la producción obtuvo el premio a Anime del Año.

Ese reconocimiento marcó un hito. Este animé se convirtió en la primera adaptación de un manhwa en ganar ese galardón.

El premio colocó al equipo creativo y al estudio de animación en una posición destacada dentro de la industria del anime.

El récord que Solo Leveling podría romper en Crunchyroll

La ficha oficial del anime en Crunchyroll muestra una cifra cercana a un récord histórico. La serie acumula más de 956.000 valoraciones de usuarios dentro de la plataforma.

La puntuación promedio alcanza 4,9 sobre 5. Ese resultado se considera casi perfecto dentro del sistema de calificaciones.

Si el ritmo de crecimiento continúa podría convertirse en el primer anime en superar el millón de valoraciones en Crunchyroll.

Hasta ahora, ninguna producción alcanzó esa cifra.

One Piece y Demon Slayer quedan detrás en valoraciones

Otros títulos populares aparecen detrás en el número de calificaciones dentro de la plataforma.

One Piece registra más de 768.000 valoraciones .

registra más de . Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba supera las 725.000 valoraciones .

supera las . Naruto acumula más de 110.000 valoraciones.

Las cifras muestran que Solo Leveling lidera el ranking de valoraciones en Crunchyroll en la actualidad.

Por qué este posible récord resulta relevante

Cada puntuación dentro de Crunchyroll corresponde a un usuario que decidió valorar el anime. Ese proceso no ocurre con todas las series.

Por esa razón, una cifra cercana al millón de valoraciones con una nota de 4,9 refleja un nivel alto de participación del público.

El dato también evidencia un fuerte consenso positivo entre los espectadores de la plataforma.

Dónde ver Solo Leveling

Las dos primeras temporadas se encuentran disponibles en Crunchyroll.

La plataforma permite ver todos los episodios y dejar una valoración para quienes poseen una cuenta activa.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.