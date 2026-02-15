Viva

‘Solo Leveling’ sorprende este 16 de febrero: anuncian estreno mundial

La franquicia lanza la segunda temporada de su audiodrama en inglés mientras la tercera entrega del anime sigue sin confirmación oficial

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA
El 16 de febrero marca el debut global del nuevo audiodrama de Solo Leveling, pero no trae noticias sobre la temporada 3.
El 16 de febrero marca el debut global del nuevo audiodrama de Solo Leveling, pero no trae noticias sobre la temporada 3. (@sololeveling_pr/X)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAnimeSolo Leveling
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.