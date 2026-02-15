‘Solo Leveling’ sorprende este 16 de febrero: anuncian estreno mundial

El 16 de febrero marca el debut global del nuevo audiodrama de Solo Leveling, pero no trae noticias sobre la temporada 3.

Este 16 de febrero del 2026 se convirtió en una fecha clave para los seguidores de Solo Leveling. Sin embargo, el anuncio no corresponde a la esperada tercera temporada del anime. La novedad está relacionada con un nuevo proyecto oficial de la franquicia.

Aunque los títulos más populares del invierno 2026 son Jujutsu Kaisen y Frieren: Beyond Journey’s End, Solo Leveling mantiene su posición como una de las propiedades más exitosas de los últimos años. Por esa razón, los fanáticos mantienen expectativa sobre el futuro de la historia creada por Chugong.

La sorpresa del 16 de febrero

La franquicia anunció el estreno mundial en inglés de la segunda temporada del audiodrama de “Solo Leveling”. El lanzamiento ocurre este 16 de febrero del 2026 a través de la plataforma Pocket FM.

El proyecto no guarda relación con la confirmación de una tercera temporada del anime. Se trata de una continuación en formato de audio.

Pocket FM produjo esta entrega en colaboración con Soundist Entertainment. La compañía indicó que el audiodrama cuenta con un diseño de sonido cinematográfico que busca ofrecer una experiencia inmersiva.

¿De qué trata el audiodrama?

La producción retoma la historia de Sung Jin-woo, un cazador con habilidades limitadas que descubre un misterioso sistema. Ese sistema le permite subir de nivel en un mundo donde la humanidad combate monstruos que emergen de puertas dimensionales.

El formato está diseñado tanto para quienes conocen la historia como para quienes no han visto el anime ni han leído la novela original.

Pocket FM aseguró que supera los 250 millones de oyentes en todo el mundo.

Un representante sénior de la compañía en Estados Unidos explicó en un comunicado que la franquicia representa una de las propiedades intelectuales de fantasía más influyentes de su generación. También señaló que el formato de audio permite que el oyente defina el ritmo y la intensidad mediante la imaginación. Añadió que llevar historias de gran escala al audio resulta clave para expandir su universo narrativo.

Otros proyectos en desarrollo

La expansión de Solo Leveling avanza en distintos formatos. Existe un espectáculo sobre hielo inspirado en la franquicia.

Netflix prepara una serie live-action con Byeon Woo-seok como protagonista y Han So-hee en el papel de Cha Hae-in.

Además, circulan rumores sobre una posible película de anime que podría llegar en la segunda mitad del 2026.

¿Qué se sabe de la temporada 3?

Hasta ahora no existe confirmación oficial sobre una tercera temporada del anime.

En declaraciones anteriores, los productores Sota Furuhashi y Atsushi Kaneko indicaron que el apoyo de los fanáticos resulta determinante para una eventual renovación.

Posteriormente, Furuhashi publicó en la red social X que prefería esperar hasta aproximadamente el 2028 para lanzar una tercera temporada.

Por ahora, la fecha que marca el calendario es el 16 de febrero del 2026. No trae nuevos episodios animados, pero sí amplía el universo de Solo Leveling en un formato distinto.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.