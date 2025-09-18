Viva

Sofía Vergara: Esta fue la emergencia médica por la que la actriz se perdió los Premios Emmy

La situación suscitada justo antes de la ceremonia mejoró tras recibir atención

Por Fátima Jiménez

La actriz colombiana Sofía Vergara no asistió a los Premios Emmy, celebrados el domingo 14 de setiembre en Los Ángeles, Estados Unidos, por una emergencia médica.








Sofía VergaraPremios Emmy
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

