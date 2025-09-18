Sofía Vergara: Esta fue la emergencia médica por la que la actriz se perdió los Premios Emmy

La actriz colombiana Sofía Vergara no asistió a los Premios Emmy, celebrados el domingo 14 de setiembre en Los Ángeles, Estados Unidos, por una emergencia médica.

Vergara, quien además de su carrera artística funge como jurado en America’s Got Talent, reveló que, justo antes de dirigirse a la ceremonia, comenzó a sentirse mal a causa de una reacción alérgica en su ojo.

Sofía Vergara reveló el motivo de su ausencia en la gala de los Premios Emmy a través de sus redes sociales. (Archivo. )

“¡No fui a los Emmy, pero sí a Urgencias!”, escribió en una historia de Instagram, en la que también publicó varias imágenes de su ojo izquierdo hinchado, además de un video en el que aparece enjuagándoselo mientras recibía atención médica.

Según explicó la actriz, gracias a la atención recibida, su ojo logró recuperarse con el paso de las horas.

Uno de los papeles más recientes e importantes en la exitosa carrera de Vergara es el de Griselda Blanco, una de las mujeres narcotraficantes que marcaron la historia de Colombia. El relato de su ascenso y caída fue materia de la serie de Netflix Griselda.

Dicho rol la llevó a obtener una nominación a los Premios Emmy en la categoría de mejor actriz de miniserie; sin embargo, el galardón de la noche fue para Jodie Foster por su trabajo en True Detective: Night Country.

