Snoop Dogg enfrenta una tragedia familiar: murió su nieta con apenas 10 meses de edad

Snoop Dogg compartió en redes sociales esta imagen con sus tres hijos. El artista así demostró su apoyo a su hija por la muerte de su nieta.

El luto embarga a la familia del famoso artista Snoop Dogg. El rapero estadounidense lamenta la muerte de su pequeña nieta de apenas 10 meses de edad, según informaron medios internacionales como la revista People.

De acuerdo con la publicación, el intérprete mostró su apoyo a su hija Cori Broadus, quien informó este sábado 31 de enero que la bebé falleció el lunes 26. “El lunes perdí al amor de mi vida. Mi Codi”, escribió la mujer en sus historias de Instagram. La publicación la acompañó de una foto suya con la bebé en brazos.

Este sábado, el rapero posteó una foto suya con sus hijos Cori, de 26 años; Corde, de 31, y Cordell, de 28. En el pie de la imagen, el cantante solamente puso dos emoticones: uno de corazón y el otro con unas manos en posición de oración.

La bebé Codi nació por medio de cesárea a los seis meses de gestación debido a que estaba desarrollando el síndrome HELLP (que significa hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas). La niña estuvo internada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales durante sus 10 meses de vida.