Snoop Dogg anuncia que ya no consumirá marihuana: ‘Estoy dejando de fumar’

El reconocido rapero estadounidense Calvin Cordozar Broadus Jr., mundialmente conocido como Snoop Dogg, realizó un significativo anuncio a través de sus redes sociales, anunciando su decisión de limitar el consumo de psicotrópicos, en particular, la marihuana.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el artista compartió la noticia de que optó por dejar de consumir marihuana. En sus propias palabras, Dogg expresó: “Después de considerarlo detenidamente y conversarlo con mi familia, decidí dejar de fumar. Por favor, respeten mi privacidad en este momento”.

Posteriormente, Snoop Dogg compartió dos fotos adicionales en sus redes sociales, reafirmando su decisión. La primera publicación mantenía el pedido de respeto a su privacidad.

En otra foto, simplemente colocó el emoji de humo. Los comentarios de sus seguidores expresaron preocupación por el estado actual del cantante, con mensajes como: “Todos estamos preocupados por ti, Snoop”.

Surgen dudas entre los usuarios sobre si esta decisión es definitiva o parte de una campaña promocional. Algunos usuarios manifestaron sus dudas, sugiriendo que este anuncio podría formar parte de una estrategia publicitaria o incluso un juego de humor.

Es relevante señalar que esta no es la primera vez que Snoop Dogg anuncia su intención de dejar de consumir marihuana. En el año 2002 realizó una declaración similar justo antes del lanzamiento de “Paid tha Cost to Be da Bo$$”. En aquella ocasión, el rapero comentó que no podía alejarse de la plata psicoactiva.

