Sin Bandera en Costa Rica: Famoso dúo dará concierto en el país en 2026

Sin Bandera, agrupación que dará concierto en Costa Rica en 2026, también está por estrenar disco.

El famoso dúo Sin Bandera, integrado por el argentino Noel Schajris y el mexicano Leonel García, regresará a Costa Rica. Los autores de éxitos como Que lloro anunciaron que incluyeron al país en su gira internacional Escenas Tour.

De acuerdo con Plus Entertainment, productora a cargo del espectáculo, el concierto se llevará a cabo en Parque Viva el 11 de abril de 2026. Además de sus clásicos, los músicos tocarán los temas de su séptimo álbum de estudio, que verá la luz el año entrante.

“Estos 25 años han sido un viaje lleno de canciones, historias y momentos irrepetibles. Queremos agradecer a nuestro público por acompañarnos siempre. Este nuevo álbum es nuestra forma de devolverles todo ese amor”, comentó García en un comunicado de prensa.

“Esta gira es especial porque este disco es muy especial, marca el comienzo de una nueva era en nuestro grupo”, añadió su compañero Schajris.

Más adelante, la productora estará anunciando los detalles de la venta de entradas.

Sin Bandera ya es un viejo conocido de los escenarios de Costa Rica; se presentaron por última vez en 2023, en el Estadio Nacional. Curiosamente, Noel vivió en el país parte de su adolescencia e infancia.

“Lo que pasa es que, para mí, Costa Rica tiene que ver con leche con sirope, con el gallo pinto, con la Buenaventura Corrales -mi escuela-, con tomar el bus, con los ¢5 y con toda mi infancia. También tiene que ver con tantas vacaciones en la adolescencia, ir al Cuartel a tomar vodka con jugo de naranja a los 18 años... mis primeras borracheras fueron en San José“, contó el vocalista a La Nación en 2023.

“Es decir, Costa Rica es parte de mi vida, además mi hermano es tico, entonces obviamente tiene una carga muy emotiva para mí”, agregó en aquella ocasión.