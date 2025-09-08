Viva

Sin Bandera en Costa Rica: Famoso dúo dará concierto en el país en 2026

Conozca aquí los detalles del espectáculo, protagonizado por el argentino Noel Schajris y el mexicano Leonel García

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Sin Bandera
Sin Bandera, agrupación que dará concierto en Costa Rica en 2026, también está por estrenar disco. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sin BanderaSin Bandera en Costa Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.