‘Si quiere ser titular, tiene que acostarse conmigo’, le dijeron a Jackeline Álvarez cuando era jugadora

Jackeline Álvarez, reconocida exfutbolista y comentarista en Fútbol Al Día en Canal 8, fue invitada al programa A Fondo Con, de FUTV, donde hizo importantes revelaciones sobre su experiencia en el fútbol femenino costarricense.

Durante la entrevista, dirigida por el periodista Gabriel Vargas, Álvarez relató insólitas situaciones que vivió con algunos entrenadores de equipos en los que militó.

Jackeline Álvarez en el Estadio Eladio Rosabal Cordero, en el 2014. Ella actuó con varios equipos de Primera División de Costa Rica y fue seleccionada nacional. (Archivo)

“Viví que entrenadores del fútbol femenino llegaban solo para ver si se acostaban con una”, expresó con firmeza. También recordó haber recibido propuestas explícitas: “Me llegaron a decir que, si quería ser titular, el precio era acostarme con él”.

Jackeline aclaró que nunca accedió a este tipo de situaciones, pero reconoció que fue víctima de abuso, especialmente en sus inicios como jugadora, lo cual le resultó muy difícil de enfrentar.

“Hubo un momento en el que me dije: ‘No, no, no, Jackie, si usted tiene talento y hace goles es porque lo está logrando por sus propios méritos, no porque tenga que acostarse con alguien’”, afirmó.

Actualmente, en su rol como formadora, aseguró que protege a sus jugadoras para que no vivan lo que ella experimentó.

Otro momento impactante de la entrevista fue cuando recordó comentarios sobre la orientación sexual de miembros del equipo: “Viví que un entrenador dijera: ‘La que es lesbiana, se levanta y se va’”, relató.

Sobre las acciones que tomó, Álvarez explicó que expuso lo sucedido ante Víctor Hugo Alfaro, entonces presidente de la Federación Nacional de Fútbol Femenino, pero no obtuvo respuesta.

“No pasó nada, no hicieron nada… era luchar sola contra el patriarcado”, concluyó.