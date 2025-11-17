Viva

Si quiere olvidarse de la ‘Sele’, Netflix estrenó este clásico instantáneo de Guillermo del Toro

Bajo la dirección de Guillermo del Toro, la cinta ‘Frankenstein’ se centra en una criatura que anhela aceptación y amor, reflejando el deseo universal de ser comprendido en medio del rechazo

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Frankestein
'Frankestein', protagonizada por Jacob Elordi y Oscar Isaac, llegó a la pantalla de Netflix el 7 de noviembre de 2025. (Netflix )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FrankesteinNetflix
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.