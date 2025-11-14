Viva

Guillermo del Toro revela que Andrew Garfield abandonó ‘Frankenstein’

El actor Jacob Elordi asumirá el rol principal en ‘Frankenstein’ tras la salida de Andrew Garfield, confirmó Guillermo del Toro

Por O Globo / Brasil / GDA
Andrew Garfield abandonó ‘Frankenstein’ y Jacob Elordi tomó su lugar. Del Toro consideró el cambio positivo para el filme.
Andrew Garfield abandonó ‘Frankenstein’ y Jacob Elordi tomó su lugar. Del Toro consideró el cambio positivo para el filme. (AFP/Guillermo del Toro)







