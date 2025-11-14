Guillermo del Toro revela que Andrew Garfield abandonó ‘Frankenstein’

Andrew Garfield abandonó ‘Frankenstein’ y Jacob Elordi tomó su lugar. Del Toro consideró el cambio positivo para el filme.

El cineasta Guillermo del Toro contó que Andrew Garfield abandonó la película Frankenstein por conflictos de agenda. El actor era la primera opción para interpretar a la criatura, pero no logró coincidir con el cronograma del rodaje. Jacob Elordi ocupó su lugar.

Del Toro relató que esta sustitución resultó positiva para la producción. Afirmó que Elordi mostró una actitud abierta y una mirada pura que, según él, resultaron desarmantes. El director habló sobre el cambio en el programa Sunday Morning del canal CBS.

El realizador evitó enfocarse en la salida de Garfield y prefirió resaltar la energía que Elordi aportó al proyecto. Destacó que aprendió a interpretar los cambios inesperados como parte natural del proceso creativo. Señaló que cuando algo falla, muchas veces se transforma en una oportunidad.

Durante la entrevista, Del Toro también comentó cómo el entorno puede influir en el trabajo de dirección. Explicó que, en medio de un rodaje, es necesario desconectarse del mundo exterior. Mencionó que incluso acciones cotidianas como comer o bañarse deben adquirir otro significado para facilitar la transformación artística.

Frankenstein, que ya concluyó su filmación, se estrenará en 2025. La versión de Del Toro se perfila como una de las producciones más esperadas del cine de terror.

Guillermo del Toro suma tres premios Oscar en su carrera: Mejor Película y Mejor Director por La forma del agua (2017), y Mejor Animación por Pinocho por Guillermo del Toro (2022).

