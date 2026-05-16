‘Shrek’ cumple 25 años: el ogro que se burló del cuento de hadas y cambió la animación para siempre

Shrek llegó a los cines en 2001 para desordenar el 'cuento de hadas' clásico y abrirle un espacio a los marginados… incluso si viven en un pantano.

El 18 de mayo de 2001 llegó a los cines Shrek, una película que irrumpió como un ogro en un banquete de cuento de hadas: desordenó la mesa, se burló del protocolo y cambió las reglas del juego.

Con un protagonista malhumorado, un burro hiperactivo y una princesa que no respondía a los códigos tradicionales del género, la cinta alteró el mapa de la animación comercial.

25 años después su huella sigue intacta. Fue un parteaguas para DreamWorks, una sátira feroz del modelo de fantasía popularizado por Disney y, además, un fenómeno que continúa respirando en redes sociales, donde su universo se recicla en memes, videos y referencias de cultura pop.

Antes de conquistar la taquilla, Shrek fue un libro ilustrado de William Steig publicado en 1990. En esas páginas ya latía el corazón de la historia: un monstruo orgulloso de su fealdad que abandona su hogar y encuentra el amor mientras subvierte la lógica del “final feliz”.

Era una obra breve, extraña y deliberadamente antiheroica; justamente por eso parecía un candidato improbable para una superproducción animada. Pero en ese carácter torcido estaba su mayor virtud: era el material perfecto para un estudio que buscaba diferenciarse.

De un libro ilustrado extraño y antiheroico a una superproducción de CGI, Shrek le dio a DreamWorks la personalidad irreverente que necesitaba para desafiar el dominio de Disney. (DreamWorks Animation)

De libro extraño a revolución digital

Los derechos del libro fueron adquiridos por Steven Spielberg en 1991, mucho antes de que existiera una versión definitiva de la película. El proyecto atravesó múltiples pantanos creativos —incluida la animación tradicional— hasta que DreamWorks lo rescató y lo empujó hacia el terreno del Computer-Generated Imagery (imágenes o escenas creadas digitalmente por computadora) con el apoyo de Pacific Data Images.

En un momento en que Pixar llevaba la delantera tecnológica, esa decisión no fue menor: colocó a Shrek en la conversación de la gran animación digital de inicios de siglo y consolidó a DreamWorks como algo más que un aspirante en el reino.

En el centro de esta historia aparece Jeffrey Katzenberg, figura clave del llamado “Renacimiento Disney”. Tras ser uno de los ejecutivos responsables de éxitos como La Sirenita y El Rey León, dejó Disney en 1994 luego de un conflicto con Michael Eisner.

Más tarde cofundó DreamWorks junto a Spielberg y David Geffen. Esa salida, marcada por tensiones empresariales y una demanda millonaria, alimentó durante años la lectura de que Shrek funcionaba también como una respuesta —personal y corporativa— al imperio que Katzenberg dejó atrás.

Katzenberg salió de Disney para fundar DreamWorks y, con Shrek, transformó esa ruptura en una sátira directa al modelo de cuento de hadas que había ayudado a construir. (NurPhoto via AFP)

La sátira a Disney y el sello DreamWorks

La rivalidad entre DreamWorks Animation y The Walt Disney Company no fue un simple invento mediático, aunque a menudo se exageró como una guerra personal. Lo comprobable es que la ruptura de Katzenberg influyó en el tono del proyecto.

Shrek convirtió la corrección política del cuento de hadas en blanco de sátira, y en ese contexto, Lord Farquaad fue interpretado durante años como una caricatura de Eisner o, al menos, como una condensación de la obsesión corporativa por la perfección, el orden y el entretenimiento empaquetado.

La película no necesitó nombrar a Disney para que su referencia fuera evidente. Shrek está construido con castillos relucientes, princesas encerradas, villanos teatrales y criaturas de cuento, incluso con un parque temático que recuerda a Disneyland. Pero todo aparece torcido, desacralizado, convertido en chiste.

Más que atacar una obra específica, las cintas apuntan a un modelo entero de imaginar los relatos infantiles: uno que Disney convirtió en marca global durante décadas.

Surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo logró DreamWorks burlarse de ese imaginario sin violar derechos de autor? La respuesta está en la parodia y la transformación, además del uso de personajes de dominio público. Shrek recurre a figuras como Pinocho, los Tres Cerditos o Blancanieves —que no pertenecen exclusivamente a Disney— y evita replicar diseños protegidos. Evoca una tradición, pero no copia una versión concreta.

Ese espíritu irreverente también marcó la producción. La película atravesó cambios importantes antes de encontrar su tono definitivo. Uno de los datos más conocidos es la evolución del personaje principal, que pasó por versiones muy distintas. Fue Mike Myers quien, en su idioma original, terminó de moldearlo con su interpretación vocal y el acento escocés que se volvió inseparable del ogro, un giro que redefinió su personalidad y le dio identidad propia.

Con Lord Farquaad como dardo envenenado al poder corporativo, el filme convirtió castillos brillantes y parques temáticos en objeto de burla. (DreamWorks Animation)

La dirección quedó en manos de Andrew Adamson y Vicky Jenson, mientras que el elenco de voces sumó a Eddie Murphy como Burro y a Cameron Diaz como Fiona. El resultado fue una mezcla de comedia frenética, sensibilidad romántica y comentario cultural que se sentía distinta a buena parte de la animación familiar de la época.

En retrospectiva, varios miembros del equipo han reconocido que el proyecto no parecía destinado a convertirse en un fenómeno generacional, precisamente porque era más extraño, más filoso y menos “seguro” que otras propuestas.

Eddie Murphy ha recordado cuánto disfrutó interpretar a Burro, cuya verborrea cómica funcionaba como contrapunto perfecto al hermetismo de Shrek, tal como logró hacerlo Eugenio Derbez en la versión latinoamericana del personaje.

Esa dinámica sostuvo uno de los grandes hallazgos de la película: detrás de la burla había una historia sobre marginados que construyen su propio lugar en el mundo, como criaturas que encuentran hogar en un pantano que otros evitarían.

Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz hicieron de Shrek, Burro y Fiona un trío tan peculiar como entrañable, capaz de sostener una franquicia que saltó del cine al streaming y a los parques temáticos. (DreamWorks Animation)

Del fenómeno global al ícono cultural

Cuando Shrek debutó en 2001, la animación digital vivía una etapa de consolidación. Pixar tenía el camino despejado, Disney dominaba el imaginario y DreamWorks aún buscaba identidad. La irrupción del ogro verde cambió esa ecuación: la película recaudó cerca de $480 millones a nivel mundial y posicionó a DreamWorks Animation como un competidor serio.

Su consagración llegó en 2002, cuando ganó el primer Óscar a mejor película animada. No fue un premio menor: inauguró una categoría y dejó a Shrek inscrita en la historia de la Academia. Para muchos analistas, ese triunfo también marcó un cambio de paradigma: la animación podía ser irreverente, sarcástica y popular sin renunciar al reconocimiento institucional.

La revolución no fue solo estética. Shrek ayudó a consolidar un modelo donde los chistes intertextuales, las referencias contemporáneas y el casting de celebridades se volvieron estructurales. Abrió una ruta que otros estudios seguirían durante años, entendiendo que la audiencia familiar incluía también a adultos formados en la cultura pop.

La banda sonora fue otra pieza clave. El arranque con All Star, de Smash Mouth, fijó desde el inicio el tono burlón y energético. Aunque la canción ya era un éxito desde 1999, su inclusión en Shrek la transformó en un emblema inseparable del personaje.

Con el tiempo, All Star dejó de ser solo un tema de la banda sonora para convertirse en un código cultural. Su presencia en remixes, videos virales y memes extendió la vida simbólica de la película en internet, donde la nostalgia convive con la ironía. Pocas bandas sonoras de los 2000 lograron una permanencia similar: en este caso, la canción terminó funcionando como un eco que sigue resonando en el pantano digital.

En internet, Shrek encontró una segunda vida: entre memes, remixes y chistes internos, el ogro y su pantano se convirtieron en un lenguaje compartido por generaciones. (DreamWorks Animation)

Ese segundo ciclo explica por qué Shrek sigue vigente 25 años después. La franquicia se convirtió en materia prima de fandoms, foros y contenido derivado. Frases, escenas y capturas circulan como un lenguaje compartido en internet, transformando la película en algo más que un clásico: en un código cultural.

Parte de su fuerza radica en su elasticidad. Shrek puede leerse como cuento infantil, sátira posmoderna, comentario industrial sobre Hollywood y objeto de culto en la cultura meme. Esa capacidad de mutar sin perder identidad explica su permanencia en redes, playlists y conversaciones nostálgicas.

El éxito inicial se expandió con Shrek 2, Shrek Tercero y Shrek para siempre, además de los filmes de El Gato con Botas y varios especiales televisivos. Aunque no todas las secuelas alcanzaron el mismo nivel, la franquicia se consolidó como una de las propiedades más valiosas de DreamWorks, extendiendo su presencia entre el cine, el streaming y los parques temáticos.

La historia aún no termina. DreamWorks y Universal confirmaron que Shrek 5 está en producción, con estreno previsto para el 30 de junio de 2027, aunque en un inicio estaba programada para estrenarse en Navidad de 2026. Se espera el regreso de Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz y Zendaya como Felicia, la hija mayor de Shrek y Fiona. Murphy también ha mencionado el interés en un posible spin-off centrado en Burro.

A 25 años de su estreno, Shrek sigue en pie porque fue mucho más que un éxito comercial. Fue una grieta en el castillo del cuento de hadas, un lodazal creativo donde la animación aprendió a reírse de sí misma. Como buen ogro, enseñó que lo imperfecto también puede ser hermoso y que, a veces, las historias más memorables nacen lejos del reino… justo en el pantano, recordándonos de paso que no hace falta vernos perfectos para alcanzar nuestro “felices por siempre” y que, muchas veces, ese final llega solo después de librar nuestras propias batallas.