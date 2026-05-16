Viva

‘Shrek’ cumple 25 años: el ogro que se burló del cuento de hadas y cambió la animación para siempre

La película convirtió a DreamWorks en un verdadero rival de Disney, redefinió el humor en la animación e hizo historia al ganar el primer Óscar a mejor película animada

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Shrek
Shrek llegó a los cines en 2001 para desordenar el 'cuento de hadas' clásico y abrirle un espacio a los marginados… incluso si viven en un pantano. (DreamWorks Animation)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ShrekDreamWorksCine
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.