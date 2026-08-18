Sheynnis Palacios ‘explota’ y se enoja en televisión: esto fue lo que pasó (video)

La ex Miss Universo 2023 Sheynnis Palacios protagonizó un tenso momento durante una prueba por equipos en Top Chef VIP, el reality culinario de Telemundo en el que participa como concursante.

El programa reúne a celebridades que deben preparar distintos platillos y superar retos de cocina ante un panel de jueces. En cada emisión, los participantes son evaluados y pueden ser eliminados, hasta que se defina al ganador de la competencia.

Durante uno de los desafíos, la presión por servir los platos generó confusión entre los integrantes de su equipo. Mientras organizaban la entrega de los alimentos, uno de los concursantes aseguró que llevaría los platillos a la mesa 1; sin embargo, esa mesa ya había sido atendida.

Ante la falta de coordinación, Palacios alzó la voz para pedir orden a sus compañeros.

“¡A ver, necesito que me pongan atención, por favor, ya!”, gritó Sheynnis, molesta. Sus compañeros guardaron silencio y la exreina de belleza incluso utilizó una mala palabra durante el intercambio.

Luego del incidente, algunos de los participantes se refirieron a la situación ante las cámaras. “Me imagino que se cruzan un poquito los cables y me gritaron”, comentó uno de ellos.

Palacios forma parte de la quinta temporada de Top Chef VIP, en la que compite junto con otras 19 celebridades. La nicaragüense busca el título del programa y el premio de $200.000.