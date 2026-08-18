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Sheynnis Palacios ‘explota’ y se enoja en televisión: esto fue lo que pasó (video)

Luego del incidente, sus compañeros comentaron lo ocurrido ante las cámaras

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Por Fátima Jiménez
Sheynnis Palacios, Miss Universe 2023.
Sheynnis Palacios, Miss Universe 2023, compite en la quinta temporada del reality culinario de Telemundo. (Tomada de redes sociales )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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