Shawn Mendes en Costa Rica: Todo lo que debe saber si asistirá al concierto

Todo está listo para que el cantante canadiense Shawn Mendes deleite a sus fans en Parque Viva , este 5 de abril, en un concierto que promete una noche llena de sus mayores éxitos y momentos inolvidables.

Desde hace años, Mendes se ha enamorado de las playas de Costa Rica. Al menos una vez al año se le ve surfeando y disfrutando del sol y la arena del país. De hecho, lo primero que hizo al llegar a suelo tico, fue tomar un vuelo hacia las costas costarricenses.

Pero este sábado cumplirá un deseo que tenían todos sus seguidores, verlo cantar en vivo en un concierto oficial.

El artista, de 26 años, interpretará algunos de sus mayores éxitos, como There’s Nothing Holdin’ Me Back, Treat You Better y Stitches, con los que ha sido reconocido en los últimos años.

El compositor multiplatino, nominado al Grammy, ha dado una muestra de lo que se puede esperar en su concierto en suelo costarricense. Sus recientes presentaciones en el Festival Estéreo Picnic, en Colombia, y en Lollapalooza Argentina y Chile, han sido aclamadas, destacándose por su gran producción y conexión con el público.

En Bogotá sorprendió a la audiencia al hablar en español en varias ocasiones, demostrando su interés por conectar con sus seguidores. En Argentina emocionó a los asistentes al interpretar el clásico latinoamericano Gracias a la vida , popularizado por Mercedes Sosa. En Chile, por su parte, protagonizó un momento especial cuando invitó al escenario a Mc Millaray, destacada rapera mapuche para cantar juntos Youth, en un gesto de reconocimiento a la música local.

El canadiense Shawn Mendes es un enamorado de Costa Rica y goza de visitar sus playas. (Archivo/Archivo)

Información clave para los asistentes

Para disfrutar de la mejor experiencia en el concierto, es importante tomar en cuenta los siguientes detalles.

La apertura de puertas en la plaza de Parque Viva será a las 3 p. m. El acceso al Anfiteatro Coca-Cola se habilitará a las 4:30 p. m., permitiendo a los asistentes ubicarse con tiempo. Se espera que Shawn Mendes suba al escenario a las 7 p. m.

Dentro del recinto habrá venta de comida y bebidas para que el público pueda disfrutar cómodamente mientras espera el espectáculo principal. Si viaja en vehículo propio o transporte privado, puede llegar por la Ruta 27 o la Ruta Próspero Fernández, desde Alajuela o Belén. Se recomienda ingresar “Parque Viva” en Waze y elegir la mejor ruta.

En esta ocasión, el ingreso de vehículos particulares será por el acceso 2. Quienes vayan a dejar personas y se retiren del recinto deben hacerlo en el acceso 3, mientras los buses privados y busetas entrarán por el acceso 4.

El recinto cuenta con parqueo propio y los precios son los siguientes:

Automóviles: ¢5.000 en preventa al adquirirlo a través de www.parqueate.cr. El día del evento costará ¢6.000 con pago por tarjeta y Compass, y ¢8.000 en efectivo.

Motocicletas: ¢3.000 con pago por tarjeta y ¢6.000 en efectivo.

Para quienes prefieran el transporte público, pueden tomar la línea de buses Tuasa en San José, con terminal al costado norte del Parque La Merced, con destino a Alajuela. Desde ahí, deben abordar el autobús hacia Rincón Herrera, que los dejará en la parada de Parque Viva.

Shawn Mendes ofrecerá su primer concierto en Costa Rica el 5 de abril en Parque Viva. (MAURO PIMENTEL/AFP)

Tome en cuenta que no se permitirá el ingreso de ciertos objetos, como armas, objetos punzocortantes, vapeadores, encendedores, sombrillas o paraguas, alimentos y bebidas, cámaras profesionales o semiprofesionales, bolsos de más de 30 cm, selfie sticks, banderas o carteles de más de un metro, vasos térmicos, drogas de cualquier tipo, asientos portátiles, cadenas de billetera y drones.

Las entradas para el concierto aún están disponibles en www.eticket.cr y pueden adquirirse bajo la modalidad de Tasa Cero a tres meses con tarjetas de crédito BAC. Los precios por localidad son los siguientes:

Golden Circle Especial: ¢85.900

Golden Circle (de pie): ¢77.500 500

Especial Central: ¢71.600 500

Especial Numerada: ¢65.600 500

Especial Laterales: ¢53.700

Gramilla: ¢41.800

Estos precios incluyen cargos por servicio e impuestos.

El concierto es un espectáculo apto para todo público, por lo que los menores de edad deben asistir acompañados de un adulto para disfrutar de las sorpresas que Shawn Mendes traerá al país.