Shawn Mendes cantó ‘Gracias a la vida’ de Mercedes Sosa, en Lollapalooza Argentina

El canadiense Shawn Mendes se presentó en concierto este sábado 22 de marzo en el prestigioso festival de música Lollapalooza Argentina, que celebra en 2025 sus 10 años de existencia. El artista viajará por otros países de Latinoamérica, y el sábado 5 de abril cantará sus grandes éxitos en Costa Rica.

La presentación de Mendes en suelo sudamericano estuvo cargada de grandes emociones, pero uno de los momentos más fuertes fue cuando interpretó en español una estrofa del poema Gracias a la vida, de la chilena Violeta Parra, que fue inmortalizada con su voz por la argentina Mercedes Sosa.

“Prometo volver y aprenderme el resto de la canción”, dijo con una sonrisa.

“Si hay algo que sostuvo y que marcó todo su show fue la intención de conectar en todo momento con el público que lo esperó durante seis años: soltó algunos ‘Te amo mucho’ en español, bajó más de una vez a saludar a sus fans desde cerca, y hacia el final del show se puso la bandera albiceleste”, reseñó La Nación de Argentina.

LEA MÁS: Shawn Mendes en Costa Rica: Precios, entradas y todo lo que debe saber del concierto

El espectáculo de Mendes se extendió por una hora y media, tiempo que aprovechó para interpretar temas como There’s Nothing Holdin’ Me Back, Treat You Better y Señorita, hasta un set acústico con canciones como Isn’t That Enough y Why Why Why de su último álbum, Shawn.

“Tan solo él con su guitarra, con una puesta sencilla y dejando que las letras, su gran talento vocal y su actitud escénica llevaran adelante la presentación”, concluyó La Nación en su crónica.

Shawn Mendes estará en suelo tico el sábado 5 de abril en Parque Viva. Aún quedan entradas a la venta en el sitio www.eticket.cr.