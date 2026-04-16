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Shannon Elizabeth, actriz de ‘American Pie’, abre OnlyFans: ‘Creo firmemente que este es el futuro’

Shannon Elizabeth sorprende con un giro en su carrera al incursionar en OnlyFans, donde busca mayor control sobre su contenido y una conexión directa con sus seguidores tras su etapa en Hollywood

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Por O Globo / Brasil / GDA
Shannon Elizabeth inicia una nueva etapa en OnlyFans mientras mantiene su labor con animales y evalúa su regreso al cine.
Shannon Elizabeth inicia una nueva etapa en OnlyFans mientras mantiene su labor con animales y evalúa su regreso al cine. (AFP/AFP)







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