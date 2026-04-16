Shannon Elizabeth, actriz de ‘American Pie’, abre OnlyFans: ‘Creo firmemente que este es el futuro’

Shannon Elizabeth inicia una nueva etapa en OnlyFans mientras mantiene su labor con animales y evalúa su regreso al cine.

La actriz estadounidense Shannon Elizabeth, recordada por su papel en American Pie (1999), anunció la apertura de una cuenta en la plataforma OnlyFans. La decisión responde a un cambio en su carrera y a su interés por tener mayor control sobre su contenido.

Elizabeth, de 52 años, dio a conocer la noticia en entrevistas divulgadas el miércoles 15 por medios como People y TMZ. En esas conversaciones explicó que su trayectoria en Hollywood estuvo marcada por decisiones de terceros sobre su imagen y oportunidades laborales.

La artista indicó que esta nueva etapa busca modificar ese panorama. Señaló que pretende mostrar una faceta distinta de su personalidad y acercarse de forma directa a sus seguidores, bajo sus propias condiciones.

En marzo anterior, durante una participación en el programa Entertainment Tonight, la actriz había aclarado que su personalidad fuera de la pantalla dista del personaje de Nadia, que la lanzó a la fama. En ese momento explicó que ese papel respondía a una interpretación y no a su forma de ser en la vida real.

“Para mí, era un papel, estaba interpretando un personaje. Pero en la vida real, no soy una chica a la que le guste estar desnuda”, dijo en aquel momento.

Sin embargo, su postura evolucionó. En declaraciones recientes, destacó que OnlyFans le permite establecer una relación directa con su audiencia y manejar su contenido con libertad. Además, consideró que este tipo de plataformas representan una tendencia hacia el futuro en la industria del entretenimiento.

“Elijo OnlyFans porque me permite conectar directamente con mi público, en mis propios términos, con total libertad. Creo firmemente que este es el futuro”.

Elizabeth también subrayó que el material disponible en su perfil será exclusivo y no estará en otros sitios o aplicaciones.

La actriz participó en producciones como Scary Movie (2000), American Pie 2 (2001), Love Actually (2003) y la serie Cuts (2005-2006). En años recientes redujo su presencia en la industria cinematográfica.

American Pie (MYCHELE DANIAU/AFP)

Tras su salida de Hollywood, se trasladó a Sudáfrica. Allí dirige un santuario de vida silvestre, actividad que mantiene junto con labores de conservación. Afirmó que este trabajo continuará de forma paralela a su incursión en la plataforma digital.

Pese a su menor actividad en cine, su carrera actoral no se detiene. Recientemente circularon imágenes suyas en el rodaje de la película First Witch, lo que sugiere un posible regreso más constante a la pantalla.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.