Shakira y sus looks en los Mundiales: así cambió su estilo desde Alemania 2006 hasta México 2026

Desde 'Hips Don’t Lie' hasta 'Dai Dai', Shakira mostró una evolución estética marcada por diseños llamativos y propuestas diferentes.

Shakira consolidó una relación única con la historia reciente de los Mundiales de fútbol. La artista colombiana participó en distintas ediciones del torneo y convirtió cada presentación en un acontecimiento musical y visual.

En la inauguración del Mundial de México 2026, la intérprete actuó en el Estadio Azteca ante 87.000 espectadores. Millones de personas también siguieron el espectáculo por televisión. Durante el evento interpretó Dai Dai, el himno oficial de esta Copa del Mundo.

Además de su trayectoria musical, la cantante destacó por la evolución de su estilo. Desde sus primeros looks de inspiración bohemia y rockera hasta una imagen más urbana y pop, cada Mundial mostró una faceta distinta de la artista.

Alemania 2006: su debut mundialista con inspiración árabe

La primera participación de Shakira en un Mundial ocurrió en Alemania 2006. La colombiana se presentó durante la clausura del torneo con la canción Hips Don’t Lie.

En aquel momento tenía 29 años. Para la ocasión utilizó un conjunto rojo brillante compuesto por un top y una falda con detalles dorados. El vestuario incorporó flecos y monedas colgantes que evocaban la estética árabe presente en los inicios de su carrera.

Su característica cabellera rizada lucía un tono castaño claro cercano a su color natural. La presentación tuvo una amplia repercusión internacional y abrió la puerta para futuras participaciones en la Copa del Mundo.

Sudáfrica 2010: el fenómeno global de ‘Waka Waka’

La artista alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

Con Waka Waka (This Time for Africa), lanzada el 28 de abril de 2010, Shakira impulsó uno de los himnos más recordados en la historia del fútbol.

Para esa presentación vistió un diseño del italiano Roberto Cavalli. El atuendo incorporó elementos inspirados en África, motivos étnicos, colores vibrantes y estampados tribales.

La combinación entre música y vestuario reforzó la identidad visual de un espectáculo que alcanzó reconocimiento mundial.

Brasil 2014: transparencias y homenaje al carnaval

Tras el éxito de Waka Waka, Shakira asumió un nuevo reto en el Mundial de Brasil 2014.

La cantante presentó La La La, una canción estrenada en Italia el 28 de marzo de 2014 dentro del álbum Shakira. Posteriormente adaptó el tema para la Copa del Mundo bajo el nombre La La La (Brazil 2014), publicado el 27 de mayo de ese mismo año.

La colombiana apareció en el estadio Maracaná con un vestido rojo diseñado por Julien Macdonald.

La cantante se presentó en el estadio Maracaná con un vestido rojo diseñado por Julien Macdonald. (GABRIEL BOUYS)

Las transparencias dominaron la propuesta. La parte superior se unía a la inferior mediante tiras brillantes. El conjunto también incluyó una falda de largos flecos inspirada en el tradicional carnaval brasileño.

México 2026: una apuesta urbana en el Estadio Azteca

La presentación más reciente de Shakira tuvo lugar este jueves en el Estadio Azteca.

La artista interpretó Dai Dai y compartió protagonismo en la programación con agrupaciones y cantantes como Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, Danny Ocean y J Balvin.

Para este espectáculo eligió un body amarillo acompañado por una minifalda blanca con flecos lilas. También utilizó lentes de sol y mantuvo el cabello suelto.

El calzado estuvo compuesto por zapatillas blancas que complementaron una propuesta de estilo urbano. Su estilista de confianza, Nicolás Bru, coordinó la imagen de la cantante.

El vestuario mantuvo similitudes con el utilizado en el videoclip oficial de Dai Dai. En esa producción predominaban los tonos verdes. La coreografía también guardó relación con la versión audiovisual del tema, que supera el millón de reproducciones en YouTube.

Durante la presentación, Shakira estuvo acompañada por el artista nigeriano Burna Boy.

Shakira encendió al público con su canción 'Dai Dai' en el Estadio de la Ciudad de México. (TAKUYA MATSUMOTO/The Yomiuri Shimbun via AFP)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.