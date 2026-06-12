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Shakira y sus looks en los Mundiales: así cambió su estilo desde Alemania 2006 hasta México 2026

Cada Mundial mostró una faceta distinta de Shakira. Este recorrido revela los cambios de estilo que acompañaron algunos de los espectáculos más recordados del fútbol

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Por La Nación / Argentina / GDA
Desde 'Hips Don’t Lie' hasta 'Dai Dai', Shakira mostró una evolución estética marcada por diseños llamativos y propuestas diferentes.
Desde 'Hips Don’t Lie' hasta 'Dai Dai', Shakira mostró una evolución estética marcada por diseños llamativos y propuestas diferentes. (AFP/AFP)







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