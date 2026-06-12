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¿Qué le pasó a Shakira? El detalle en la inauguración del Mundial 2026 que desató rumores sobre su apariencia

El uso permanente de lentes oscuros y la apariencia de su rostro generaron especulaciones tras el espectáculo de la cantante colombiana

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Por El Universal / México / GDA
La cantante, compositora y productora colombiana Shakira actúa durante la ceremonia inaugural previa al partido de fútbol de la fase de grupos A del Mundial de 2026 entre México y Sudáfrica, celebrado en el Estadio de la Ciudad de México, en la Ciudad de México, el 11 de junio de 2026.
Redes sociales debatieron si la artista lucía diferente por un tratamiento estético o si las imágenes respondían a otros factores. (CARL DE SOUZA/AFP)







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