¿Qué le pasó a Shakira? El detalle en la inauguración del Mundial 2026 que desató rumores sobre su apariencia

Redes sociales debatieron si la artista lucía diferente por un tratamiento estético o si las imágenes respondían a otros factores.

Shakira volvió a captar la atención mundial durante la inauguración del Mundial 2026. Sin embargo, más allá de su espectáculo musical, la cantante colombiana quedó en el centro de una intensa discusión en redes sociales por su apariencia física.

Miles de usuarios comentaron sobre el aspecto de la artista de 49 años. Algunos aseguraron que la persona que apareció en el escenario no era la intérprete colombiana. Otros sostuvieron que sí se trataba de Shakira, pero que su rostro lucía diferente debido a un posible procedimiento estético.

La cantante, quien participó en cuatro ediciones de la Copa del Mundo, recibió numerosos comentarios relacionados con cambios en su imagen. Entre las observaciones más frecuentes destacó el uso permanente de lentes oscuros durante la presentación.

Varios usuarios también señalaron diferencias en su cabello, su estatura aparente y hasta en su forma de bailar. No obstante, el elemento que más alimentó las especulaciones fue que no se quitó las gafas durante toda su actuación.

El video previo que contradice las teorías

Un día antes de la inauguración del Mundial 2026, Shakira publicó un video en sus redes sociales en el que interpretó Dai Dai, canción oficial del torneo.

En esa grabación apareció sin lentes oscuros y mostró una apariencia similar a la que acostumbra exhibir en sus publicaciones.

Tras su presentación en el evento, donde utilizó un llamativo vestuario amarillo, la artista compartió varias fotografías junto a otros participantes de la ceremonia, entre ellos J Balvin y Danny Ocean.

En esas imágenes mantuvo las mismas gafas oscuras que utilizó sobre el escenario. Algunos usuarios indicaron que su rostro parecía más hinchado de lo habitual.

La teoría sobre un tratamiento estético

Entre las versiones que circularon en redes sociales surgió la hipótesis de que la cantante se sometió a algún tratamiento estético antes de la inauguración.

Según los comentarios, una posible explicación para la apariencia de su rostro sería una inflamación temporal. Este tipo de reacción suele asociarse con procedimientos que utilizan ácido hialurónico.

Durante la semana de ensayos para el espectáculo, la colombiana también apareció con lentes oscuros y con el cabello alisado.

Shakira no respondió a los rumores

Hasta el momento, la artista no emitió declaraciones sobre las especulaciones relacionadas con su apariencia.

Sí expresó su satisfacción por participar nuevamente en una Copa del Mundo. Además, manifestó su deseo de que el torneo se desarrolle en un ambiente de paz y alegría.

La cantante también felicitó a la Selección de México por su victoria de 2-0 frente a Sudáfrica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.