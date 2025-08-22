Shakira y Piqué venden su mansión en Barcelona: conozca los detalles del millonario acuerdo

La cantante colombiana Shakira y el exjugador de fútbol español Gerard Piqué llegaron a un millonario acuerdo para vender una de las propiedades que compartieron durante su relación.

El anuncio fue revelado por varios medios españoles, los cuales destacaron que este trámite, pendiente desde hace tres años tras su separación, marca la apertura de un nuevo capítulo en la vida de ambos.

LEA MÁS: Filtraron información médica de Shakira y clínica en Perú recibió multa de $190.000

De acuerdo con el periódico La Vanguardia, la artista y el empresario lograron fijar el precio de venta de una lujosa residencia ubicada en una exclusiva zona de Esplugues de Llobregat.

Según el diario, el acuerdo se cerró en aproximadamente 3 millones de euros (₡1.770 millones, aproximadamente), tras un proceso considerado complejo.

Algunos reportes señalan que la venta no se había concretado antes porque Shakira se mantuvo firme en su exigencia de obtener una cifra elevada por la propiedad, la cual forma parte de un extenso complejo.

Por su parte, Piqué habría ejercido cierta presión para agilizar el trámite y así continuar plenamente con su vida junto a su actual pareja, Clara Chía, quien también ha estado rodeada de rumores de separación.

El complejo residencial, diseñado para interconectar sus espacios, incluye tres casas con amplios jardines, piscinas, gimnasio, sala de juegos, un estudio de grabación y varias terrazas con vistas destacadas.

Tras conocerse la noticia, algunos curiosos notaron que los inmuebles cercanos también están disponibles en el mercado, aunque con precios significativamente más altos, que rondan los 11 millones de euros (¢6.457 millones, aproximadamente).