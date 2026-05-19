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Shakira usa una canción de Rihanna tras recuperar €55 millones y genera polémica

La cantante reaccionó en redes sociales tras una resolución que anuló acusaciones fiscales y ordenó una millonaria devolución

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Por O Globo / Brasil / GDA
La cantante colombiana Shakira aparece en el escenario durante el anuncio del espectáculo de medio tiempo del Mundial 2026, en un panel de Global Citizen y la Copa Mundial de la FIFA durante el evento Global Citizen NOW, en Nueva York, el 14 de mayo de 2026. (Foto: VANESSA CARVALHO / Brazil Photo Press vía AFP).
Una publicación de Shakira con música de Rihanna llamó la atención después de un fallo judicial que cambió su situación en España. (VANESSA CARVALHO/Brazil Photo Press via AFP)







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