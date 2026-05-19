Shakira usa una canción de Rihanna tras recuperar €55 millones y genera polémica

Una publicación de Shakira con música de Rihanna llamó la atención después de un fallo judicial que cambió su situación en España.

La cantante Shakira celebró su victoria judicial ante las autoridades fiscales de España con una publicación en redes sociales que llamó la atención por la canción que eligió. La artista compartió un álbum de fotografías en Instagram acompañado del éxito de Rihanna Bitch Better Have My Money.

La publicación apareció después de que las autoridades españolas anunciaran una decisión que inocentó a Shakira en el proceso y ordenó la devolución de €55 millones, además del pago de una indemnización.

Poco tiempo después, la artista actualizó la publicación y eliminó la canción. Hasta ahora no trascendieron las razones del cambio.

En 2023, Shakira enfrentó seis acusaciones por fraude fiscal presentadas por autoridades españolas. El proceso terminó con el pago de una multa de €7,3 millones para evitar una condena que implicaba tres años de prisión.

La resolución anunciada el 18 de mayo cambió el panorama del caso. Las autoridades no solo absolvieron a la cantante. También ordenaron devolver el monto entregado anteriormente y aprobaron una compensación económica.

Tras conocerse la decisión, Shakira envió un comunicado a medios internacionales para reaccionar al fallo.

La cantante señaló que soportó durante más de ocho años acusaciones públicas, campañas contra su reputación y situaciones que afectaron su salud y el bienestar de su familia. Indicó además que el tribunal de la Audiencia Nacional estableció nuevamente los hechos del caso.

La artista sostuvo que nunca existió fraude y afirmó que las autoridades fiscales no lograron demostrar lo contrario porque, según indicó, esa acusación no correspondía a la realidad.

También lamentó que durante casi una década fuera tratada como culpable. Señaló que distintas etapas del proceso trascendieron públicamente y aseguró que su nombre e imagen se utilizaron para enviar un mensaje de advertencia a otros contribuyentes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.