Shakira revela el significado de su ropa: ‘Este vestido representa mi amor infinito por mis hijos’

Shakira compartió con sus seguidores el significado del vestido que usa cada vez que canta Acróstico durante su gira, una canción que dedicó a sus hijos. En un video publicado en su cuenta de Instagram, explicó que la prenda fue diseñada por Gaurav Gupta y está hecha con una placa metálica.

“El lobo simboliza al protector, la madre loba. La tela, con diseños de olas, representa el Océano Atlántico, que separa los dos continentes donde nacieron mis hijos y donde nací yo”, expresó la cantante colombiana.

Shakira reveló el simbolismo detrás del vestido que usó en 'Acróstico', destacando su significado materno, su conexión con el mar y el amor infinito por sus hijos. (Instagram: Shakira/Instagram: Shakira)

El vestido es de color celeste, tono que solía ser el favorito de sus pequeños. “Por eso todo lo que llevo en el escenario, incluso las luces de las pulseras, son del mismo tono celeste pastel”, agregó Shakira.

Cuando la colombiana sube al escenario y entona esa canción todo se une en un momento muy emotivo para Shakira, pues en las pantallas se proyectan imágenes de Sasha y Milán, junto con las luces y colores que le recuerdan con emotividad a sus hijos.

LEA MÁS: (Video) Shakira improvisó un mini show para sus seguidores en Chile, luego de cancelar sus conciertos

Además, mostró un anillo de Tiffany & Co. que representa el amor infinito. “Siempre se los digo a mis hijos y ellos me dicen que me aman hasta el infinito y más allá”, comentó.

Los seguidores reaccionaron con entusiasmo a la explicación. Algunos comentarios fueron: “Qué hermosura, ahora queremos conocer la historia de cada outfit del tour”, “Shak es una genio creativa” y “No me había percatado del detalle de la loba, espectacular madre”.