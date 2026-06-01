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Shakira muestra los ensayos con los Ghetto Kids para la final del Mundial 2026 y el video se vuelve viral

La artista colombiana publicó imágenes junto a ocho integrantes del grupo ugandés que actuará en el espectáculo de medio tiempo

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Shakira
La artista colombiana publicó imágenes junto a ocho integrantes del grupo ugandés que actuará en el espectáculo de medio tiempo. (el pa, El País / GDA / Uruguay)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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