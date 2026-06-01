Shakira muestra los ensayos con los Ghetto Kids para la final del Mundial 2026 y el video se vuelve viral

La artista colombiana publicó imágenes junto a ocho integrantes del grupo ugandés que actuará en el espectáculo de medio tiempo.

Shakira publicó un video en sus redes sociales en el que aparece bailando junto a ocho integrantes de los Ghetto Kids, la agrupación infantil de Uganda que la acompañará durante el espectáculo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En las imágenes, la artista colombiana viste ropa casual mientras interpreta una coreografía al ritmo de Dai Dai, canción que grabó junto al cantante nigeriano Burna Boy. El tema fue seleccionado como el himno oficial del Mundial 2026.

La publicación surgió pocos días después de que Shakira confirmara la participación de los Ghetto Kids en la final del torneo. El encuentro se realizará el próximo 19 de julio en el estadio MetLife, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

¿Quiénes son los Ghetto Kids que estarán junto a Shakira?

De acuerdo con información divulgada por NBC News, los Ghetto Kids son un grupo de baile originario de Kampala, la capital de Uganda.

La agrupación reúne a cerca de 60 niños y adolescentes con edades entre los 4 y los 16 años. Muchos de ellos son huérfanos o provienen de entornos vulnerables.

La propia Shakira anunció recientemente la presencia del grupo en el espectáculo de medio tiempo. Según explicó en una publicación en redes sociales, su objetivo es ofrecer una presentación memorable para quienes asistan al estadio y para la audiencia que seguirá la transmisión.

Los integrantes de la agrupación también manifestaron entusiasmo por la invitación. Varios de los menores indicaron que esperan compartir escenario con la cantante colombiana y exhibir su talento ante una audiencia mundial.

De un fenómeno viral a la final de la Copa Mundial

Los Ghetto Kids alcanzaron notoriedad internacional en 2014 gracias a un video en el que bailaban la canción Sitya Loss del artista ugandés Eddy Kenzo.

El contenido se viralizó en internet y abrió las puertas para que el grupo ampliara su presencia en plataformas digitales y escenarios internacionales.

Con el paso de los años, participaron en programas como America’s Got Talent: Fantasy League y Britain’s Got Talent. También colaboraron en distintos proyectos musicales con artistas de alcance global.

Antes de recibir la invitación para la final del Mundial 2026, los niños ya habían interpretado canciones de Shakira. Entre ellas figura Waka Waka (This Time for Africa), el tema oficial de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010.

La participación del grupo tendrá además un significado especial para Uganda. La selección nacional no logró clasificar al Mundial 2026.

Por esa razón, los Ghetto Kids se convertirán en una de las principales representaciones del país africano durante el evento deportivo más importante del fútbol mundial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.