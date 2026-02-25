Viva

Shakira dará concierto gratuito en México: estos son todos los detalles

El show será el 1 de marzo a las 20:00. Autoridades anuncian cierres, rutas alternas y medidas de seguridad

Por Jailine González Gómez y El Universal / México / GDA
La cantante colombiana Shakira gesticula durante su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran en el estadio Jorge «El Mágico» González de San Salvador, el 8 de febrero de 2026.
La cantante se presentará gratis en el Zócalo. Habrá 24 pantallas, restricciones y transmisión en vivo. (MARVIN RECINOS/AFP)







