Shakira dará concierto gratuito en México: estos son todos los detalles

La cantante se presentará gratis en el Zócalo. Habrá 24 pantallas, restricciones y transmisión en vivo.

El próximo domingo 1 de marzo de 2026, la cantante colombiana Shakira se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México con un concierto gratuito abierto al público.

El espectáculo iniciará a las 8 p. m. en la Plaza de la Constitución y también será transmitido en vivo por los canales oficiales de la artista. El evento es resultado de un esfuerzo conjunto entre la marca Corona y el Gobierno de la capital.

Shakira ha ofrecido más de 20 conciertos en territorio mexicano durante los últimos meses y ha llenado en múltiples ocasiones el Estadio GNP.

Ahora la expectativa se centra en la asistencia que logre convocar en el Zócalo. El récord reciente lo mantiene Los Fabulosos Cadillacs, que reunieron a 300.000 personas en 2023 en ese mismo espacio.

Para facilitar que más personas disfruten del espectáculo, se instalarán 24 pantallas gigantes con sistema de audio en distintos puntos del Centro Histórico. Algunas estarán en 20 de noviembre, Pino Suárez y 5 de mayo, en los alrededores de la plancha del Zócalo. Otras se ubicarán en avenida Juárez, Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló las restricciones para el evento masivo con el fin de garantizar la seguridad. No se permitirá el ingreso con bolsas voluminosas, objetos punzocortantes, latas, bebidas alcohólicas, hieleras, aerosoles, rayos láser, envases de vidrio, drones, pirotecnia ni mascotas.

Sí estarán permitidos artículos personales como bolsas de mano pequeñas, teléfonos celulares, binoculares, impermeables, chamarras, zapatos o tenis cómodos y baterías externas para cargar dispositivos móviles.

