Shakira aparece con actor de Hollywood en Los Ángeles y desata especulaciones sobre un posible romance

Un encuentro entre Shakira y Manuel García-Rulfo generó especulaciones en redes sociales sobre un posible vínculo sentimental.

Shakira fue vista junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo a la salida de una exclusiva discoteca en Los Ángeles. Las imágenes provocaron una ola de reacciones en redes sociales y alimentaron rumores sobre un posible nuevo romance de la artista colombiana.

Las fotografías captaron a ambos al salir del Sunset Tower Hotel, uno de los sitios más conocidos de la ciudad. García-Rulfo es reconocido por su participación en la serie El abogado del Lincoln y en producciones cinematográficas como Jurassic World: Renace, Asesinato en el Expreso de Oriente y Los siete magníficos.

Las imágenes fueron difundidas por la cuenta especializada en celebridades DeuxMoi. El encuentro ocurrió durante una pausa en la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran.

La cantante ofreció dos conciertos en Los Ángeles la semana anterior como parte del inicio de una nueva etapa de su recorrido internacional.

Los rumores surgieron pocos días después de que Shakira hablara sobre su situación sentimental tras la separación del exfutbolista Gerard Piqué, padre de sus dos hijos.

En una entrevista con la revista People, la artista indicó que su prioridad actual es la crianza de sus hijos. También señaló que no mantiene una relación sentimental y que no contempla esa posibilidad en este momento. Según explicó, quizá considere esa opción cuando ellos sean mayores.

Además, la cantante afirmó que las dificultades que enfrentó tras la ruptura le permitieron descubrir la capacidad de resiliencia de su familia.

Por su parte, Manuel García-Rulfo mantuvo una relación con Audrey McGraw, hija de los cantantes de música country Tim McGraw y Faith Hill.

La pareja apareció en público en varias ocasiones durante 2024. Sin embargo, siempre manejó su relación con discreción. Medios de entretenimiento informaron sobre la ruptura a inicios de este año luego de que ambos dejaran de seguirse en Instagram.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.